Domenica a Cosenza oltre 100 vespe per  la VI tappa del Campionato Italiano Rievocazioni storiche

COSENZA – Si svolgerà domenica prossima la VI tappa del Campionato Italiano Rievocazioni storiche, promossa dal Vespa Club Cosenza e che vedrà la partecipazione di 115 iscritti in rappresentanza di 18 Vespa club provenienti da tutto il territorio nazionale, da Brescia a Taormina. Una prova di regolarità che farà percorrere agli iscritti circa 80 chilometri, con partenza da piazza dei Bruzi e attraverso un circuito che toccherà il centro storico della città, la Villa vecchia, i borghi della Presila, Fago del Soldato, Camigliatello e, sulla via del ritorno a Cosenza, San Pietro in Guarano. Alla tappa cosentina è abbinata anche la prima edizione del Memorial dedicato a Bruno Principato, figura storica del vespismo cosentino e primo presidente del Vespa club di Cosenza. Il giorno prima della rievocazione storica, sabato 14 luglio in Piazza dei Bruzi il Vespa Club Cosenza ha pensato di organizzare una mostra statica di vespe storiche. Poco prima della presentazione il presidente del Vespa Club Cosenza, Nicolò Sorrentino ha donato al sindaco di Cosenza Franz caruso che patrocina l’evento una targa ricordo.

