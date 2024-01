Domani Vax day al centro vaccinale di Rende: vaccinazioni anticovid e influenzale

RENDE – Gli Open Day Vaccini rappresentano un’innovativa iniziativa che mira a rendere l’accesso alle vaccinazioni più facile e conveniente per tutti. Di fatto domani è previsto un Vax Day, dalle ore 9 alle ore 17, per vaccinazioni anticovid e vaccinazioni per persone fragili. Il Vax day avrà luogo presso il centro vaccinale di Rende, contrada, via Marco Polo n.5. La vaccinazione è rivolta non solo ai soggetti fragili e gli over 65, per i quali i rischi di sviluppare sintomi e patologie gravi sono maggiori ma è indicata anche per i bambini di età superiore ai 6 mesi e per l’intera popolazione adulta.

Gli Open Day Vaccini si sono dimostrati strumenti efficaci in situazioni di emergenza, consentendo una risposta rapida alle varianti del virus o a picchi improvvisi di casi. La flessibilità di organizzare eventi speciali consente alle autorità sanitarie di adattarsi prontamente alle mutevoli condizioni epidemiologiche. Oltre a fornire accesso facilitato ai vaccini, gli Open Day offrono un’opportunità preziosa per educare la popolazione sulla vaccinazione e affrontare eventuali preoccupazioni o dubbi. Gli operatori sanitari e i volontari presenti possono rispondere alle domande, fornire informazioni chiare e promuovere la consapevolezza sull’importanza della vaccinazione per la salute individuale e collettiva.