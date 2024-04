Domani Italia-Paesi Bassi, venduti oltre 3500 biglietti. Soncin: «A Cosenza accoglienza super»

COSENZA – Inizia da Cosenza l’avventura dell’Italia femminile all’Europeo 2025 che si svolgerà in Svizzera. Domani, alle 18.15 la sfida ai Paesi Bassi con una squadra che ha voglia di stupire, divertirsi e conquistare la qualificazione il prima possibile.

La nazionale é arrivata oggi a Cosenza e dopo aver “saggiato” il terreno del Marulla si é tenuta la conferenza stampa pre-gara con il tecnico Andrea Soncin e la veterana azzurra Manuela Giugliano.

Il tecnico Soncin presenta la gara di domani “sono orgoglioso do sedere sulla panchina della nazionale. L’inizio é stato positivo anche grazie al lavoro delle ragazze. Domani ci aspetta una gara importante. Voglio ringraziare Cosenza per l’accoglienza calorosa. Credo sia il giusto clima per le ragazze e Voglio sottolineare quanto sia importante che la nazionale giri per tutta l’Italia e avvicini anche le tante bambine che hanno voglia di vivere questa passione.

Punto sul coraggio che hanno dimostrato le ragazze affrontando squadre blasonate. Domani affrontiamo un’avversaria molto difficile con giocatrici che giocano in diverse squadre europee ed anche se hanno molte assenze restano temibilissime. Partire bene sará importante anche in vista del secondo match

Manuela Giugliano, calciatrice e centrocampista della Roma, con 77 presenze é una veterana e un punto fermo della nazionale: “sappiamo bene Domani chi andremo ad affrontare, non vediamo l’ora si scendere in campo e mettere tanto coraggio come dice il mister. Oggi attraverso un momento importante della mia carriera e l’esperienza che ho maturata devo metterla a disposizione della squadra e del club in ciò gioco. L’obiettivo é vincere quanti più trofei possibile. Dal mondiale di Francia siamo cresciuti tanto. Con l’Olanda abbiamo l’occasione di vendicarci visto che furono proprio le orange ad eliminaci”.

La biglietteria rimarrà aperta anche domani per acquistare i biglietti. Si esordirà nel girone domani pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 18,15, diretta tv su Rai2). Poi, martedì 9 aprile, la sfida in Finlandia, con l’obiettivo generale di arrivare tra le prime due – in un girone che comprende anche la Norvegia – per staccare il pass per la Svizzera.