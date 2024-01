Domani al Guarasci di Cosenza il corso sulle dipendenze dall’uso eccessivo delle tecnologie

COSENZA – Dipendenze e disturbi del sonno, allarme sociale, rischi scolastici e strategia di intervento, è il titolo del corso rivolto a famiglie, docenti e studenti, promosso dall’associazione Potenziamenti in collaborazione con le associazioni “Insieme per Crescere”, “Mattia Facciolla” e “Benessere Bambino”, che si svolgerà domani giovedì 18 gennaio dalle ore 8.30 alle 13.30, all’auditorium A. Guarasci in piazza XV Marzo, a Cosenza,

Il diffondersi delle dipendenze, in particolare dall’uso eccessivo delle tecnologie, e dei disturbi del sonno stanno avendo impatti significativi sulla salute mentale e fisica dei ragazzi, interferendo significativamente con l’apprendimento. L’ obiettivo di questo corso per l’appunto è quello di prendersi cura delle persone in età evolutiva, dei bambini degli adolescenti e dei giovani adulti.

“Secondo uno studio pubblicato su JAMA Pediatrics – spiega la presidente dell’associazione Potenziamenti, Teresa D’Andrea- l’esposizione precoce e prolungata dei bambini agli schermi genera problemi comunicativi, motori, sociali e ritardi nello sviluppo. Altrettanto severo è l’impatto sul sonno, soprattutto negli adolescenti.

Pertanto, c’è l’esigenza di crescere in conoscenza e creare una rete, in cui genitori, ragazzi, docenti, operatori sanitari, tutti diventino consapevoli dei rischi conseguenti all’esposizione massiva ai media device”.

In occasione del corso gli esperti, porranno le basi per supportare famiglie, ragazzi e docenti nell’intercettare i segnali di rischio ed individuare le possibili strategie di intervento. Inoltre sarà presentato il progetto rivolto alle scuole superiori per sensibilizzare i ragazzi sulle dipendenze tecnologiche e i disturbi del sonno “Morfeo – Sleep Better Project”.