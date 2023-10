Domani a Cosenza sciopero di 4 ore dei lavoratori Amaco

COSENZA – Uno sciopero di 4 ore nella giornata di martedì 10 ottobre. È la decisione presa dai lavoratori di Amaco (Azienda di trasporto pubblico di Cosenza). A comunicarlo è la stessa azienda che informa così l’utenza che «con distinte comunicazioni del 27/09/2023, una a firma delle segreterie provinciale ed aziendale della Faisa Cisal e l’altra a firma congiunta delle segreterie provinciali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, UglFna e Confail Faisa, è stata proclamata una prima astensione collettiva dal lavoro dei dipendenti Amaco, per la durata di 4 ore che sarà attuata domani 10 ottobre 2023, dalle ore 10 alle ore 14.

In tal caso – prosegue l’azienda – potrebbero verificarsi dei disagi per la conseguente soppressione di corse del servizio urbano in proporzione all’entità dell’adesione del personale di guida. Si precisa, infine, che tutte le corse in partenza prima dell’entrata in vigore dello sciopero saranno regolarmente portate a termine». Nello scorso mese di luglio l’assemblea della società aveva approvato il progetto di bilancio e il sindaco di Cosenza Franz Caruso si era detto ottimista: «Primi passi per salvare l’azienda, puntiamo a garantire il lavoro a 133 padri di famiglia»