Dolore per la morte della piccola Simona, annegata a 8 anni al ‘Santa Chiara’ di Rende

- Advertisement -

RENDE (CS) – Un tuffo in piscina in una calda e spensierata giornata estiva per giocare nella piscina del parco acquatico ‘Santa Chiara’ di Rende, poi il malore e la morte per una bambina di soli 8 anni. La struttura – dove solitamente le persone si recano tantissime persone per fare un bagno e prendere il sole in relax – si è trasformata nel giro di pochi minuti nel drammatico luogo in cui la piccola Simona Vanessa Szilagyi, ha perso la vita, dopo aver accusato un malore in acqua.

La tragedia ha lasciato sconvolti i presenti e devastati i genitori e i familiari della piccola che sono rimasti comunque composti nel loro dolore, paralizzati da un dramma più grande di loro. Un senso di impotenza per una morte prematura ha pervaso anche Gigi Napoli, volontario della misericordia, e Patrizia Vercillo, ex infermiera del 118 – tra i primi a soccorrere la bambina in acqua: alla nostra redazione hanno rivelato tutta la loro amarezza e la profonda tristezza per aver tentato invano di averla rianimarla. Secondo quanto ci riferiscono, avrebbero più volte chiesto agli addetti della struttura un defibrillatore, che non sarebbe mai arrivato. La struttura è stata posta sotto sequestro dalla Procura di Cosenza che ha aperto un fascicolo d’inchiesta per il decesso della bambina.

Lo sgomento e il dolore in queste ore stanno facendo il tam tam dei social. “Tristezza infinita, non si può morire a 8 anni“, sono i commenti social. “La drammatica morte di una bimba di 8 anni nella piscina del parco acquatico di Rende lascia sgomenti”. Così, in una nota, il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto. “Le mie condoglianze – aggiunge – vanno alla famiglia della piccola e a tutta la comunità per questa dolorosa perdita”.

Occhiuto: “tragedia immane: Giunta Calabria vicina alla famiglia”

“Non ci sono parole di fronte al dramma della morte di una bambina di appena 8 anni.

Una tragedia immane che lascia attoniti, senza fiato. La Giunta della Regione Calabria esprime sincero cordoglio e sentita vicinanza alla famiglia della piccola in questo momento di atroce dolore”. Cosi il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto in merito alla notizia della bimba di otto anni morta annegata all’interno della piscina del Parco acquatico “Santa Chiara” di Rende. Anche la redazione di QuiCosenza esprime profondo cordoglio e si unisce al dolore dei familiari e degli amici per l’immane perdita.