RENDE (CS) – Divina Scarnato, imprenditrice di lungo corso e candidata nella lista “Avanti Rende Libera – PSI” a sostegno di Sandro Principe, ha lanciato un appello forte e chiaro dal cuore pulsante della città, proprio in un dibattito su Via Rossini, all’interno del “Prendiamoci” il tour di ascolto e di incontro di “Sandro principe”, insieme proprio al candidato a sindaco e leader socialista con agli imprenditori della zona, sostenitori e componenti della sua lista. Durante il partecipato dibattito pubblico, ha delineato una visione concreta per rilanciare Rende come città universitaria, giovane e attrattiva, ma anche più giusta verso chi investe e lavora sul territorio.

Rende città universitaria. La movida? Non un problema, ma risorsa

«Una delle risorse del nostro territorio, sono i nostri giovani. Rende è una città universitaria e la movida è parte integrante dell’identità di Rende» ha dichiarato Scarnato. «È un motore economico e sociale che coinvolge studenti, giovani lavoratori e famiglie. Non possiamo più permetterci di trattarla come un fastidio da contenere, ma come un’opportunità da governare con criterio».

Divina Scarnato “Attività economiche sono state lasciate e vessate”

La candidata al consiglio comunale di Avanti Rende Libera – PSI ha sottolineato come dopo 2 anni e mezzo di commissariamento, la città abbia perso slancio e fiducia. «Le attività economiche sono state lasciate sole, vessate da tributi insostenibili e da un atteggiamento sanzionatorio insostenibile. Noi imprenditori siamo pronti a fare la nostra parte, ma chiediamo una fiscalità equa, snella e rateizzabile, senza minacce di chiusura o revoca delle licenze.”

Scarnato ha ribadito la necessità di una tassazione giusta e rateizzabile per le attività economiche, affinché possano continuare a lavorare senza il peso opprimente di tributi eccessivi. «Non possiamo accettare che chi investe nella nostra città sia costretto a chiudere a causa di richieste tributarie sproporzionate e non dilazionabili. La nuova amministrazione dovrà garantire soluzioni pratiche e sostenibili».

Divina Scarnato lancia un comitato per la movida responsabile

Scarnato ha lanciato la proposta di creare un “Comitato del Sì alla Movida”, un’alleanza tra imprenditori, cittadini e amministrazione per promuovere una movida sostenibile e rispettosa della collettività. «Serve un patto tra chi vive e chi lavora in città – ha aggiunto – Solo così possiamo costruire una Rende viva, sicura e accogliente per tutti. La movida non è solo divertimento: è linfa vitale per l’economia locale e un’opportunità lavorativa per i giovani. “Vogliamo costruire insieme un modello che garantisca sicurezza, vivibilità e opportunità, senza dimenticare il diritto al riposo per i residenti».

Coordinare eventi, programmare iniziative e collaborare con il Comune

Il comitato avrà il compito di coordinare eventi, programmare iniziative e collaborare attivamente con l’amministrazione comunale, in modo da creare un equilibrio tra il divertimento notturno e il benessere del territorio. «Un comitato del genere permetterà di organizzare gli eventi con una visione d’insieme, valorizzando le diverse aree di Rende e favorendo anche una distribuzione equilibrata delle iniziative,” ha spiegato la Scarnato. «L’idea è quella di coinvolgere non solo i locali, ma anche associazioni giovanili, culturali e sportive, creando un calendario condiviso e partecipato che diventi un punto di riferimento per chi vive e lavora in città»

Al fianco di Sandro Principe per una Rende più giusta

La candidatura di Scarlato si inserisce nel progetto politico di Sandro Principe candidato sindaco sostenuto da sei liste civiche e riformiste. Principe ha recentemente dichiarato: «mi candido per difendere Rende, farla tornare a splendere e lanciarla verso il futuro. Condivido la visione di Principe per una Rende più giusta,” ha affermato Scarnato che ha poi concluso «insieme possiamo costruire una città che valorizzi le sue potenzialità e che sia vicina a chi ogni giorno contribuisce al suo sviluppo».

