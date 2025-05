Cosenza, diverse allerte sulla truffa dei finti messaggi dal Centro per l’impiego: massima attenzione!

- Advertisement -

COSENZA – Attenzione ai finti messaggi dal Centro per l’impiego Una nuova truffa sta colpendo nelle ultime settimane tantissimi utenti italiani. Parliamo dei finti messaggi che arrivano principalmente come messaggio SMS (alcune volte anche su WhatsApp) dal Centro per l’impiego. Nelle ultime ore diverse segnalazioni arrivano anche da Cosenza e alcuni utenti ce lo hanno segnalato inviandoci lo screen.

Finti messaggi dal Centro per l’impiego

La truffa è subdola e si configura come una falsa comunicazione che l’utente riceve come SMS dal Centro per l’impiego. In particolare arriva un testo segnala su cui c’è scritto: «Abbiamo provato a contattarla varie volte dai nostri uffici del centro per l’impiego ma senza ricevere risposta la invitiamo a contattare il numero 8990005458». Ma i numeri da contattare fraudolenti possono essere diversi: anche 3279908445, 899109030/1, 8938930915, 899006461 e 899201538. Si tratta in realtà di numeri a pagamento e in nessun modo riconducibili ai Centri per l’impiego di Cosenza o della Calabria.

Diffidare dai numero, non telefonare o rispondere

Per questo è importante diffidare da questi contatti e in caso di dubbi contattare il Centro per l’impiego di propria competenza territoriale e, soprattutto, non rispondere e non richiamare il numero indicato nel messaggio, non fornire dati personali o sensibili e segnala l’SMS alla Polizia Postale tramite il portale ufficiale www.commissariatodips.it o presso gli uffici territoriali.