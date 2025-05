Diverse ambulanze davanti la scuola di via Roma. Studenti leggermente intossicati da uno spray urticante

- Advertisement -

COSENZA – Poco prima della campanella che sanciva la fine delle lezioni, davanti la scuola media di via Roma, si sono vissuti momenti di paura per l’arrivo di diverse ambulanze e con molti genitori all’esterno. Il motivo? Alcuni studenti dell’istituto sarebbero rimasti leggermente intossicati. Da quanto appreso qualcuno avrebbe spruzzato nei corridoi uno spray urticante, forse al peperoncino, che avrebbe provocato in alcuni studenti lacrimazione, bruciore agli occhi e alla gola.

È scattata immediatamente la macchina dei soccorsi e sul posto sono giunte diverse ambulanze anche se nessuno dei ragazzi rimasti leggermente intossicati presenterebbe particolar criticità tali da richiedere il trasferimento in ospedale.