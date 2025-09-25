“Discutiamone a Scuola”: 15 psicologi dell’ASP di Cosenza per il supporto degli studenti

- Advertisement -

COSENZA – Sono 15 gli psicologi contrattualizzati nell’ambito del progetto regionale “Discutiamone a Scuola”, approvato con DDG n. 15639 dell’8 novembre 2024 dal Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha raggiunto un importante traguardo per la promozione del benessere psicologico tra gli studenti e i 15 psicologi sono destinati agli istituti scolastici di tutto il territorio provinciale.

I professionisti selezionati

Grazie al coordinamento del Responsabile Amministrativo dell’ASP, opereranno direttamente all’interno delle scuole, secondo le esigenze organizzative e operative che saranno definite in sinergia con l’Ufficio Scolastico Regionale e i referenti del progetto. L’iniziativa nasce per rispondere in modo concreto alle crescenti esigenze psicologiche delle giovani generazioni, offrendo un presidio di ascolto, supporto e orientamento educativo nelle sedi scolastiche, in un’ottica di prevenzione e promozione della salute mentale.

“Si tratta di un servizio innovativo e di grande rilevanza – sottolinea la direzione dell’ASP di Cosenza – che rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di una sanità più vicina ai bisogni reali dei cittadini, a partire dai più giovani”.

I prossimi adempimenti organizzativi saranno pianificati direttamente dai Dirigenti regionali in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, per garantire un’attuazione capillare ed efficace su tutto il territorio.