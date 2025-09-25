HomeArea Urbana

“Discutiamone a Scuola”: 15 psicologi dell’ASP di Cosenza per il supporto degli studenti

Sono stati contrattualizzati 15 psicologi che opereranno nelle scuole della provincia. Un servizio innovativo per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche

COSENZA – Sono 15 gli psicologi contrattualizzati nell’ambito del progetto regionale “Discutiamone a Scuola”, approvato con DDG n. 15639 dell’8 novembre 2024 dal Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha raggiunto un importante traguardo per la promozione del benessere psicologico tra gli studenti e i 15 psicologi sono destinati agli istituti scolastici di tutto il territorio provinciale.

I professionisti selezionati

Grazie al coordinamento del Responsabile Amministrativo dell’ASP, opereranno direttamente all’interno delle scuole, secondo le esigenze organizzative e operative che saranno definite in sinergia con l’Ufficio Scolastico Regionale e i referenti del progetto. L’iniziativa nasce per rispondere in modo concreto alle crescenti esigenze psicologiche delle giovani generazioni, offrendo un presidio di ascolto, supporto e orientamento educativo nelle sedi scolastiche, in un’ottica di prevenzione e promozione della salute mentale.

“Si tratta di un servizio innovativo e di grande rilevanza – sottolinea la direzione dell’ASP di Cosenza – che rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di una sanità più vicina ai bisogni reali dei cittadini, a partire dai più giovani”.

I prossimi adempimenti organizzativi saranno pianificati direttamente dai Dirigenti regionali in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, per garantire un’attuazione capillare ed efficace su tutto il territorio.

