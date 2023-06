Dipendenti Amaco senza stipendio, Strazzulli: «interventi immediati o collasso»

COSENZA – “Vicenda Amaco ci s’interroga su quello che sarà il futuro dell’Azienda. Il ritardo sul pagamento degli stipendi ai dipendenti Amaco è solo la punta dell’Iceberg di una situazione più complessa e rappresenta il campanello d’allarme di una crisi che rischia di degenerare”. Così scrive in una nota Sergio Strazzulli, coordinatore Fratelli D’Italia per la città di Cosenza.

“La mancanza di un piano industriale che garantisca il servizio unitamente ha nessuna programmazione economica rischiano il collasso dell’Azienda. Le obsolete macchinette dei parcometri ormai da mesi sono rotte e quindi non funzionanti, La mancanza di un Piano delle soste, Le emettitrici dei biglietti sui pullman non funzionanti sono solo una delle cause dei mancati introiti all’Azienda.

Mezzi obsoleti e altamente inquinanti, donati dal Comune di Reggio Calabria oppure dal Consorzio Autolinee (Carlo Magno) intanto circolano per Cosenza. I rifornimenti del Metano che prima si effettuavano in sede oggi sono esternalizzati nel Comune di Rende presso un grossista di carburanti come l’Azienda Metallo. Questo comporta sia una perdita di tempo sottratta al servizio che sicuramente un ulteriore aggravio dei costi.

Il quadro e desolante e occorre in tempi strettissimi che si intervenga sul totale risanamento e rinnovamento dell’Amaco di Cosenza. Questo deve avvenire non soltanto per il futuro della Città, ma anche e soprattutto per i cosentini. Occorre rilanciare il servizio dei Bus – conclude Strazzulli – che proprio per le caratteristiche della Città dei Bruzi è fondamentale e imprescindibile”.