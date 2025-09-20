HomeArea Urbana

Diocesi di Cosenza: marcia per Gaza e veglia di preghiera presieduta da monsignor Giovanni Checchinato

Giovedì 25 settembre, alle 19.30, una marcia per Gaza, dalla Chiesa del Carmine fino a quella di San Nicola, dove a partire dalle 20.00 inizierà una veglia di preghiera per la Pace e per Gaza presieduta dall’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano monsignor Giovanni Checchinato

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Giovedì 25 settembre, alle 19.30, una marcia per Gaza, dalla Chiesa del Carmine fino a quella di San Nicola, dove a partire dalle 20.00 inizierà una veglia di preghiera per la Pace e per Gaza. La veglia sarà presieduta dall’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano monsignor Giovanni Checchinato.

Per quanto tempo, Signore, ti dimenticherai di noi? Fino a quando vivrò nell’angoscia della morte?” Dopo migliaia di anni, il grido disperato del salmista continua a ripetersi, incessante, negli stessi luoghi. Durante l’udienza generale del 17 settembre, Papa Leone ha ribadito la profonda vicinanza al popolo palestinese a Gaza, ricordando che “davanti al Signore Onnipotente che ha comandato: “Non ucciderai” e al cospetto dell’intera storia umana, ogni persona ha sempre una dignità inviolabile, da rispettare e da custodire” invitando alla preghiera. Un appello alla preghiera “per una pace disarmata e disarmante era stato lanciato dalla Conferenza episcopale italiana anche nel mese di agosto alle diocesi della penisola.

Ieri, in occasione delle celebrazioni per la Festa di San Gennaro a Napoli, il cardinale di Napoli monsignor Domenico Battaglia ha ribadito: “è il sangue di ogni bambino di Gaza che metterei esposto in questa cattedrale, accanto all’ampolla del santo. Perché non esistono ‘altre’ lacrime: tutta la terra è un unico altare”.

Restiamo umani: una marcia per Gaza

Di fronte all’immane sofferenza che si sta abbattendo con sempre maggiore violenza sull’inerme popolo palestinese a Gaza, anche la Chiesa di Cosenza-Bisignano desidera sottolineare nuovamente la propria solidarietà e vicinanza, unendosi all’appello del Pontefice ad unirsi alla sua “accorata preghiera, affinché sorga presto un’alba di pace e di giustizia”. I fedeli, le donne e gli uomini di buona volontà che possono sono invitati a partecipare.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Truffe romantiche online, l’amore non inganna i calabresi: quali sono i 3 veri motivi

Calabria
Le truffe romantiche aumentano online e per questo non mancano le insidie: i dati di una nuova ricerca si concentrano anche sulla Calabria e...
Tribunale di Cosenza 2025_ dopo lavori_01

La morte di Ettore Giordano a Montalto Uffugo, le precisazioni di Fabrizia Dragone “ingiustamente...

Area Urbana
COSENZA – A tre anni dalla tragica morte di Ettore Giordano, 42 anni, impiccato nella casa della compagna a Montalto Uffugo il 9 giugno...
Carabinieri radio auto

Anziano preso a martellate mentre dorme, fermato il genero ex pentito di ‘ndrangheta Barbaro

Calabria
MILANO – Un’aggressione efferata ha scosso ieri Vermezzo con Zelo, nel Milanese: un uomo di 80 anni è stato colpito a martellate mentre dormiva,...
Roberto-Occhiuto

Occhiuto: «La Calabria non sarà il terreno di rivincita della sinistra contro la Meloni....

Calabria
COSENZA - "Vedo un grande entusiasmo. Se dovessi misurare il clima direi che è addirittura migliore di quello del 2021. Sono convinto che, in...
pablo reyes gipsy kings

Rende, i Gipsy King by Pablo Reyes incantano una piazza strapiena con il live...

Area Urbana
RENDE - Pablo Reyes, storica voce, chitarra e leader dei Gipsy King, che ha portato in giro per il mondo una lunga tradizione di musica...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37399Area Urbana22511Provincia19914Italia8035Sport3876Tirreno2965Università1470
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Tribunale di Cosenza 2025_ dopo lavori_01
Area Urbana

La morte di Ettore Giordano a Montalto Uffugo, le precisazioni di...

COSENZA – A tre anni dalla tragica morte di Ettore Giordano, 42 anni, impiccato nella casa della compagna a Montalto Uffugo il 9 giugno...
Carabinieri radio auto
Calabria

Anziano preso a martellate mentre dorme, fermato il genero ex pentito...

MILANO – Un’aggressione efferata ha scosso ieri Vermezzo con Zelo, nel Milanese: un uomo di 80 anni è stato colpito a martellate mentre dormiva,...
Roberto-Occhiuto
Calabria

Occhiuto: «La Calabria non sarà il terreno di rivincita della sinistra...

COSENZA - "Vedo un grande entusiasmo. Se dovessi misurare il clima direi che è addirittura migliore di quello del 2021. Sono convinto che, in...
pablo reyes gipsy kings
Area Urbana

Rende, i Gipsy King by Pablo Reyes incantano una piazza strapiena...

RENDE - Pablo Reyes, storica voce, chitarra e leader dei Gipsy King, che ha portato in giro per il mondo una lunga tradizione di musica...
Antonio Vaglica
Ionio

Il cantante cosentino Antonio Vaglica vittima di estorsione. L’ex vincitore di...

ROMA - Momenti di paura per Antonio Vaglica, 22 anni, giovane talento calabrese e vincitore della dodicesima edizione di Italia’s Got Talent nel 2022. Il cantante...
Annunziata Vipera
Area Urbana

Rende, bimbo di 3 anni morso da una vipera. Ricoverato in...

COSENZA - Resta ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'Annunziata di Cosenza, ma sarebbe fuori pericolo, il bimbo di 3 anni morso da una...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA