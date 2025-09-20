- Advertisement -

COSENZA – Giovedì 25 settembre, alle 19.30, una marcia per Gaza, dalla Chiesa del Carmine fino a quella di San Nicola, dove a partire dalle 20.00 inizierà una veglia di preghiera per la Pace e per Gaza. La veglia sarà presieduta dall’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano monsignor Giovanni Checchinato.

“Per quanto tempo, Signore, ti dimenticherai di noi? Fino a quando vivrò nell’angoscia della morte?” Dopo migliaia di anni, il grido disperato del salmista continua a ripetersi, incessante, negli stessi luoghi. Durante l’udienza generale del 17 settembre, Papa Leone ha ribadito la profonda vicinanza al popolo palestinese a Gaza , ricordando che “davanti al Signore Onnipotente che ha comandato: “Non ucciderai” e al cospetto dell’intera storia umana, ogni persona ha sempre una dignità inviolabile, da rispettare e da custodire” invitando alla preghiera. Un appello alla preghiera “per una pace disarmata e disarmante” era stato lanciato dalla Conferenza episcopale italiana anche nel mese di agosto alle diocesi della penisola.

Ieri, in occasione delle celebrazioni per la Festa di San Gennaro a Napoli, il cardinale di Napoli monsignor Domenico Battaglia ha ribadito: “è il sangue di ogni bambino di Gaza che metterei esposto in questa cattedrale, accanto all’ampolla del santo. Perché non esistono ‘altre’ lacrime: tutta la terra è un unico altare”.

Restiamo umani: una marcia per Gaza

Di fronte all’immane sofferenza che si sta abbattendo con sempre maggiore violenza sull’inerme popolo palestinese a Gaza, anche la Chiesa di Cosenza-Bisignano desidera sottolineare nuovamente la propria solidarietà e vicinanza, unendosi all’appello del Pontefice ad unirsi alla sua “accorata preghiera, affinché sorga presto un’alba di pace e di giustizia”. I fedeli, le donne e gli uomini di buona volontà che possono sono invitati a partecipare.