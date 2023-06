Dimissioni Valle Crati, Granata «nominato il nuovo CdA, situazione sotto controllo»

COSENZA – Arriva a stretto giro la risposta del presidente del Consorzio Valle Crati alle dimissioni dei membri del CdA. “Facendo seguito alla lettera del giorno 08/06/2023, relativa alle dimissioni irrevocabili dal CDA del Consorzio Valle Crati dei consiglieri Pietro Francesco Spadafora, Salvatore Ciciarelli, Pietro Caracciolo e Fernando Esposito, il sottoscritto Presidente del Consorzio Valle Crati, nell’ambito delle prerogative assegnategli dallo Statuto e dalla normativa vigente, con decreto nr. 11 del 09/06/2023, ha provveduto a nominare i nuovi componenti del consiglio d’amministrazione a cui è stato immediatamente notificato il provvedimento di nomina che sono il Sindaco della Città di Cosenza Avv. Franz Caruso, il Vicesindaco facente funzione della città di Rende Marta Petrusewicz, e i consiglieri Mario Fortino e Andrea Fiorino, specificando nello stesso decreto che i membri nominati in seno al consiglio d’amministrazione per i Comuni di Cosenza e Rende sono di diritto e non devono presentare accettazione”.

“Lunedi 12 Giugno – scrive Granata – sarà inviata una relazione sullo stato dell’arte relativo al project financing sulla depurazione, per informare tutti i Sindaci dell’assemblea consortile. Nella settimana entrante sarà convocato il nuovo consiglio d’amministrazione del Consorzio Valle Crati, di cui fanno parte di diritto il Sindaco della città di Cosenza e di Rende, con l’audizione degli uffici consortili. Molti Sindaci dell’assemblea consortile, conoscono la mia storia personale e professionale e sanno che da svariati anni la mia azione amministrativa e politica, si è sempre contraddistinta per trasparenza, correttezza, imparzialità e buon andamento nella pubblica amministrazione e per questi motivi intendo procedere con legalità e correttezza amministrativa nelle procedure che devono essere poste in essere in settori delicati come quello della depurazione e dei rifiuti”.