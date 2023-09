Dimissioni assessore Giordano. Caruso: “frutto di una scelta personale”

COSENZA – “Frutto di una scelta personale, legate a motivi personali”. Le ha giustificate state così, il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, le dimissioni dell’assessore al Bilancio, Franco Giordano, dal suo incarico. Dimissioni giunte, questa mattina, come si suol dire, come un filmine a ciel sereno. Era stato proprio il sindaco a sceglie, Franco Giordano per gestire la delicata situazione finanziaria ed economica del Comune di Cosenza. Il sindaco ha detto che conta di incontrare l’ormai ex assessore al bilancio, nelle prossimamente per un confronto ed un eventuale ulteriore chiarimento.

