“Desf4future”: la Summer School che investe sul talento degli studenti per costruire il loro futuro nella regione

COSENZA – Giornata speciale per i trenta studenti calabresi protagonisti della Summer School “Desf4future”, che ieri sono stati ricevuti a Palazzo dei Bruzi dal sindaco di Cosenza Franz Caruso. Accompagnati dal sindaco di Cerisano, Lucio Di Gioia, e dal coordinatore della Summer School, prof. Pierfrancesco Perri, gli studenti hanno incontrato anche una rappresentanza della giunta comunale composta dal vicesindaco Maria Locanto, e dagli assessori Damiano Covelli e Massimiliano Battaglia.

La Summer School

Organizzata dal Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza (DESF) dell’Università della Calabria, è rivolta agli studenti particolarmente meritevoli del quarto anno degli istituti superiori calabresi, con l’obiettivo di offrire un percorso formativo multidisciplinare orientato ai temi dell’economia, della statistica e della finanza. Le lezioni si tengono a Cerisano, all’interno di un progetto più ampio nato grazie al bando “Borghi”, vinto dal Comune, che punta a fare di Palazzo Sersale un vero hub culturale regionale.

Nel dare il benvenuto agli studenti, Franz Caruso ha sottolineato l’importanza di esperienze come questa: “Questi percorsi non solo vi portano a conoscere luoghi e territori nuovi, ma sono fondamentali per favorire il confronto tra culture e modi di vivere diversi, elementi indispensabili per crescere e affrontare la quotidianità”. Il primo cittadino ha raccontato la storia e il dinamismo culturale della città, ricordando le iniziative estive e l’importanza strategica dell’Università della Calabria, che definisce “un ateneo capace di formare cervelli, intellettuali e personalità di spicco”.

“Spero che Cosenza – ha aggiunto Caruso – possa offrirvi sempre più spazi di aggregazione e socialità. Sono felice di vedere tanti giovani coinvolti e della presenza viva della movida cittadina. Il mio augurio è che possiate continuare a dimostrare il valore che vi ha portato fin qui”. Il prof. Perri, coordinatore della Summer School, ha spiegato la filosofia del progetto: “L’obiettivo è avvicinare gli studenti alle discipline economico-statistiche e al tempo stesso mostrare loro che la Calabria può essere il posto ideale per crescere, formarsi e realizzare i propri sogni. Le eccellenze non devono per forza andare via: si può fare bene anche restando qui”.

Gli studenti

Selezionati in base al merito da tutta la Calabria, con presenze da Castrovillari, Rossano, Trebisacce, Gioia Tauro, Cittanova, Siderno e Vibo Valentia, stanno vivendo un’esperienza formativa completa: lezioni in aula, attività laboratoriali, lavori di gruppo, testimonianze dirette e momenti di socializzazione. Anche il sindaco di Cerisano, Lucio Di Gioia, ha ribadito l’impegno del Comune nella valorizzazione dei giovani e del patrimonio culturale: “Stiamo potenziando Palazzo Sersale per renderlo sempre più fruibile non solo per eventi culturali, ma soprattutto per attività di studio e formazione, convinti che i borghi possano diventare veri centri di crescita e innovazione”.