Denunce per detenzione e spaccio e porto abusivo di armi. I controlli della Polizia di Cosenza

COSENZA – Nella scorsa settimana, la Polizia di Stato di Cosenza ha predisposto, in tutto il territorio della Provincia, operazioni di contrasto alle attività criminali, impiegando 240 equipaggi e unità cinofile della Polizia di Stato. L’attività di prevenzione dei reati e controllo del territorio, 24 ore su 24, ha comportato i seguenti risultati: 135 posti di controllo nel corso dei quali sono state identificate 1.473 persone e controllati 905 veicoli. Controlli che hanno portato alla contestazione di 324 infrazioni al Codice della Strada con 5 autovetture sottoposte a sequestro amministrativo e 13 documenti di circolazione ritirati. Sono stati effettuati diversi controlli amministrativi presso gli esercizi commerciali.

Tre denunce per detenzione e spaccio e porto abusivo di armi

L’attività di prevenzione e di controllo del territorio da parte della Squadra Mobile, della Squadra Volante e dei Commissariati Distaccati di Pubblica Sicurezza ha portato alla denuncia di 3 persone alle competenti Autorità Giudiziarie ed Amministrative per reati quali detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi.

Personale dell’U.P.G. e S.P. , durante lo svolgimento del controllo del territorio, ha fermato un soggetto che camminava a piedi e che aveva tentato di eludere il controllo. Lo stesso è stato sottoposto a perquisizione personale, con esito positivo in quanto trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di cm.16 circa, debitamente posto sotto sequestro. La persona è stata deferita all’A.G. competente per porto abusivo di armi o di strumenti atti ad offendere.

Personale del Commissariato di Polizia di Paola ha invece denunciato un soggetto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso della perquisizione, effettuata nell’ambito di uno specifico servizio antidroga con ausilio del Reparto Cinofili di Vibo Valentia, all’interno dell’abitazione è stato rinvenuto un bilancino di precisione ed una busta contenente circa gr.100 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, abilmente occultata all’interno del magazzino di proprietà dell’anziana madre ma in uso allo stesso.

Personale del Commissariato di polizia di Castrovillari ha proceduto al controllo di un soggetto che al termine di sottoposizione a perquisizione personale è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente. Lo stesso è stato denunciato ai sensi dell’Art. 75 L. 309/90.

Emessi di provvedimenti di rimpatrio

L’Ufficio Immigrazione, ha proceduto alla consegna di 266 permessi di soggiorno ed acquisito 24 richieste per protezione internazionale. Nell’ambito delle attività di indagine finalizzate alla individuazione di persone che, per la loro condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con proventi di attività delittuose e che siano dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, gli specialisti della Divisione Anticrimine hanno individuato alcuni soggetti socialmente pericolosi, nei cui confronti sono state emesse delle misure di prevenzione personali tipiche ed atipiche. In particolare il Questore, quale Autorità Provinciale di P.S., in questa settimana ha emanato 12 avvisi orali, sono stati emessi nr. 2 provvedimenti di rimpatrio con foglio di via obbligatorio su proposta della Compagnia dei Carabinieri di Cosenza.