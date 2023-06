Della Valle a Cosenza: “Tortora fu arrestato in carenza assoluta di indizi e di sospetti”

COSENZA – Traffico di stupefacenti e associazione di stampo camorristico. Con questa accusa, 40 anni fa, Enzo Tortora, uno dei presentatori televisivi Rai più popolari in quel momento, grazie soprattutto al programma di Portobello, che riusciva a tenere inchiodati davanti alla Tv milioni di italiani, venne arrestato dai carabinieri. Un arresto spettacolo, perché venne fotografato in manette all’uscita del comando del Reparto Operativo, Una foto che fece il giro del mondo.

”Un arresto, – come ha spiegato il suo avvocato di allora, il penalista Raffaele Della Valle che a Cosenza ha presentato il libro-intervista, “Quando l’Italia perse la faccia – L’orrore giudiziario che travolse Enzo Tortora”, scritto insieme con il giornalista Francesco Kostner, – in carenza assoluta di indizi e di sospetti”. Un caso che ancora oggi fa discutere, oltre che porre alcune domande, come per esempio perché proprio Enzo Tortora fu coinvolto in quella vicenda giudiziaria.