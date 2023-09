Definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse: è possibile conoscere le pendenze che vi rientrano

COSENZA – L’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso, con il consigliere delegato ai Tributi, Antonello Costanzo, informa la cittadinanza che entro il prossimo 31 ottobre tutti gli interessati potranno produrre apposita istanza, utilizzando il modello scaricabile dall’home page del sito del Comune ( www.comune.cosenza.it ), con la quale richiedere di conoscere tutte le pendenze che possono rientrare nella definizione agevolata.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28 luglio scorso, infatti, è stato approvato il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi, aderendo così alla cosiddetta rottamazione-quater per come previsto dall’art. 17-bis del D.L. 30 marzo 2023, n.34, convertito con modificazioni, in Legge 26 maggio 2023, n. 56.

Possono essere oggetto di definizione agevolata le ingiunzioni di pagamento e gli accertamenti esecutivi emessi tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022.

Entro 15 giorni dal ricevimento della istanza proposta dagli interessati, il Comune, o per esso l’agente dell’accertamento e della riscossione “Municipia Spa”, comunicherà al debitore l’ammontare delle pendenze che possono essere oggetto di definizione agevolata.

E’ oltremodo importante indicare nell’istanza l’indirizzo Pec o almeno l’indirizzo mail, al fine di accelerare la definizione di quanto richiesto.

Al ricevimento della comunicazione relativa all’ammontare della somma oggetto di definizione agevolata, il richiedente, entro il prossimo 30 novembre, con apposita dichiarazione (il modello sarà disponibile sul sito del Comune entro la prossima settimana) manifesterà formalmente al Comune la propria dichiarazione di adesione indicando l’importo che intende inserire nella definizione agevolata, il numero delle rate (fino ad un massimo di 18) attraverso il pagamento delle quali estinguere il proprio debito.

Successivamente il Comune, o per esso l’agente dell’accertamento e della riscossione “Municipia Spa”, entro il 31 dicembre 2023 certificherà a ciascun richiedente l’importo complessivo assoggettato a definizione agevolata nonché l’importo e la scadenza delle singole rate in base ai criteri previsti dall’art. 3, comma 2, del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali.