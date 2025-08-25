HomeArea Urbana

De Marco insiste e spegne le voci: «Non sarò candidata in Regione. Resto a Cosenza»

«Evidentemente le dichiarazioni che ho rilasciato questa mattina sono state poco chiare, lasciando libera interpretazione a chicchessia», dichiara l'assessore alla salute del Comune di Cosenza

COSENZA – “Evidentemente le dichiarazioni che ho rilasciato questa mattina sono state poco chiare, lasciando libera interpretazione a chicchessia. Per questo motivo, volendo sgombrare il campo definitivamente da qualunque dubbio, reputo necessario esprimere la mia indisponibilità a candidarmi alla Regione Calabria, volendo portare a termine il mio lavoro di assessore alla Salute al Comune di Cosenza”.

Lo afferma l’assessore alla salute del Comune di Cosenza, Maria Teresa De Marco, che precisa: “Da assessore alla salute, insieme al sindaco Franz Caruso, ho molteplici progetti da proseguire e tantissimi altri programmati e da avviare. Tutti di straordinaria importanza ed a beneficio della comunità. Ribadisco di avere ricevuto numerosissime offerte di candidature in ogni schieramento e movimento politico, di cui ringrazio calorosamente, ma che, per come detto, declino. Il mio unico interesse ed obiettivo, infatti, per la correttezza che mi contraddistingue, è il rispetto della volontà di quanti mi hanno sostenuto e voluto a Palazzo dei Bruzi, dove ho già fatto tanto e dove tanto ancora vorrò fare”.

