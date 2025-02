- Advertisement -

COSENZA – Avrebbe danneggiato con calci e pugni il distributore automatico di bevande posizionato all’interno della stazione ferroviaria di Vaglio Lise a Cosenza per poi allontanarsi. Ma un operatore Fs Security, il nuovo servizio di vigilantes attivato dal governo (per la sicurezza dentro le stazioni e sui treni, sia per i lavoratori che per i passeggeri) operativo anche nella stazione della città, ha assistito alla scena ed ha immediatamente avvertito le forze dell’ordine. Sul posto è giunta una pattuglia delle Volanti della Polizia di Cosenza che ha identificato e fermato un giovane che nel frattempo si era allontanato nel piazzale della stazione.