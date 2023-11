‘D’amore si Vive non si Muore’: a Lattarico l’iniziativa contro la violenza sulle donne

COSENZA – Si diffondono in questi giorni le iniziative contro la violenza sulle donne in tutta Italia e anche a Cosenza. Sabato 25 novembre, il Laboratorio Idee Piretto ha organizzato a Piretto di Lattarico l’iniziativa patrocinata dal Comune ‘D’amore si vive..non si muore’

“Per te Roberta, Per te Giulia, e per tutte voi che oggi non potete più vedere la luce del sole. Noi siamo una piccola goccia nell’oceano , ma non possiamo stare in silenzio , lo dobbiamo a voi Donne, lo dobbiamo a chi non c’è l’ha fatta, a chi è sopravvissuta e a chi ancora oggi non ha il coraggio di allontanare il male. Partecipate numerosi sabato, facciamolo per loro. Ringraziamo le tutte le Istituzioni che saranno presenti al convegno e la Sig.ra Matilde Spadafora, mamma di Roberta e Presidente della fondazione a lei dedicata, per la partecipazione costante alle nostre iniziative”, scrive in una nota il Laboratorio Idee Piretto.