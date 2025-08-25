Damiano Covelli «non mi candido alle regionali. Scelgo di rimanere al servizio di Cosenza»

- Advertisement -

COSENZA – «Scelgo di rimanere al servizio di Cosenza: non mi candido alle prossime elezioni regionali». Parole chiare e nette quelle dell’Assessore al comune di Cosenza Damiano Covelli che sgombra il campo da qualsiasi ipotesi su una sua possibile candidatura al prossimo consiglio regionale della Calabria e spiega «quando, quattro anni fa, mi sono candidato al Consiglio comunale, ho preso un impegno chiaro, convinto e sincero: mettere le mie energie, le mie competenze e le mie convinzioni al servizio della città che amo. Oggi, guardandomi indietro, sento l’orgoglio di aver partecipato a un percorso che ha generato cambiamenti concreti e significativi. È stato un lavoro impegnativo, guidato da una visione condivisa e dalla volontà di mettere Cosenza al centro di ogni scelta».

«Abbiamo rimesso la città sul binario giusto – spiega ancora Covelli: con serietà abbiamo affrontato il risanamento dei conti, stiamo realizzando opere pubbliche attese da tempo e, dopo trent’anni, stiamo assumendo nuovo personale, rafforzando la macchina comunale e ricostruendo un rapporto di fiducia tra l’amministrazione e i cittadini. Tutto questo è la conferma che la direzione intrapresa è quella giusta: essere al servizio di Cosenza, senza riserve. Per quanto mi riguarda, tutto questo è stato possibile grazie alla fiducia che mi è stata accordata dagli elettori, prima, e dal sindaco Franz Caruso, poi, che ha voluto affidarmi deleghe assessorili importanti, riconoscendo in me impegno, passione e dedizione».

«Per questo motivo, pur con gratitudine verso chi ha pensato a me per altri ruoli, scelgo di non candidarmi al Consiglio regionale. La mia decisione è chiara e netta: voglio continuare a lavorare qui, ogni giorno, fianco a fianco con la mia comunità, contribuendo alla crescita e allo sviluppo della nostra città. Cosenza – conclude Covelli – merita dedizione, coerenza e amore. Io ci sono e continuerò a esserci».