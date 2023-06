Dalla tensione alle tracce sbagliate, la maturità vista dagli studenti cosentini

RENDE (CS) – Dopo gli anni caratterizzati da esami in versione “ridotta”, ritorna la maturità nella sua veste classica. Il primo vero complesso esame della vita scolastica sancisce, in realtà, la fine di un percorso di formazione, che per molti procederà poi all’università. Al di là delle modalitù, però, la maturità fa sempre paura anche se sono molti gli studenti che tendono a smuinuirla.

E poi c’è la caccia all’argomento giusto. In molti si aspettavano Svevo, la guerra in Ucraina e l’intelligenza artificiale. Pronostici sbagliati perchè sono arrivati i vari Quasimodo, Moravia, Chabod, Piero Angela e Oriana Fallaci.

La certezza è quella, probabilmente, di aver “sbagliato” anno. E’ l’anno del ritorno alla normalità, infatti, e, come detto, gli “sconti” per i ragazzi che hanno sostenuto la prova ai tempi del Covid non ci sono più. Per molti studenti, però, al di là di tutto, meglio così perchè sarà davvero una prova da ricordare.