COSENZA – Buone notizie per il calcio cosentino ed in generale per la città di Cosenza. Lo stadio San Vito Marulla potrebbe essere presto interessato da lavori di ammodernamento. Ad annunciarlo è stato il sindaco del capoluogo bruzio, Franz Caruso, che, proprio in queste ore, avrebbe ricevuto rassicurazioni dalla Regione Calabria relative ad un finanziamento di nove milioni di euro. Praticamente la stessa somma stanziata per il Ceravolo di Catanzaro.

“Mi giunge voce – ha detto Caruso – che le richieste da me avanzate alla Regione hanno trovato accoglimento. Non è ufficiale, aspetto conferma. Si tratta di una notizia ufficiosa. Mi auguro che nei prossimi giorni troverà conferma l’impegno della Regione ad accogliere questa richiesta legittima che proviene da tutta la città per avere la stessa dignità che è stata riconosciuta ad altri stadi ed altre città della nostra regione”