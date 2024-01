Dalla Cosfel il via al Comune di Cosenza per nuove assunzioni

COSENZA – Per il Comune di Cosenza, arrivano due buone notizie dalla Commissione per la stabilità degli enti locali. La prima riguarda il piano di rientro approvato che consentirà di spalmare il disavanzo di 40 milioni di euro del Comune bruzio, in 20 anni. Un provvedimento che darà stabilità economica e finanziaria all’ente comunale, potendo inoltre recuperare risorse per la realizzazione di opere e di servizi. La seconda invece, l’approvazione del piano del fabbisogno, ossia il Comune di Cosenza potrà implementare la propria pianta organica, con nuove assunzioni che non venivano effettuate da quasi 25 anni.

