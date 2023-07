Dal ‘Telesio’ al ‘Pitagora’, dal ‘Fermi’ al ‘Mancini-Tommasi’. I dirigenti scolastici a Cosenza e provincia – NOMI

COSENZA – Sono state definite le attribuzione degli incarichi dirigenziali negli istituti scolastici della Calabria da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale. Tra conferme in deroga e nuovi incarichi, sono state sistemate le caselle più importanti in vista del nuovo anno scolastico 2023/2024. Entreranno in servizio con i nuovi ruoli dal primo di settembre 2023. come per i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario. I nuovi dirigenti resteranno in carica per 9 anni. L’incarico triennale in corso viene considerato il primo dei tre che il dirigente può sfruttare nello stesso istituto, con la possibilità perciò di rimanere da sette a nove anni.

Volti nuovi al ‘B. Telesio’ e al ‘Fermi’ di Cosenza

Per quanto riguarda la città di Cosenza c’era curiosità sul nome di chi sarebbe succeduto ad Antonio Iacoinanni (andato in pensione) alla guida del liceo Classico “Bernardino Telesio”. Il nuovo dirigente è Domenico De Luca, ingegnere meccanico. Tra i nuovi arrivi Rosanna Rizzo che dirigerà il liceo scientifico “Enrico Fermi” di Cosenza e Maria Cristina Rippa assegnata all’Istituto comprensivo Rende Quattromiglia.

Confermati i dirigenti dello ‘Scorza’ e del ‘Mancini Tommasi’

Incarichi confermati, invece, per i dirigenti Alisia Arturi come preside del Liceo scientifico “Pitagora” di Rende, Graziella Cammalleri che continuerà a dirigere l’istituto dell’Ipseoa-Ita “Mancini Tommasi” di Cosenza, Aldo Trecroci al Liceo scientifico “Scorza” sempre di Cosenza e Antonella Gravina all’Istituto comprensivo Rende Centro. «I Dirigenti scolastici interessati alla variazione di incarico – è scritto nel provvedimento dell’Ufficio scolastico regionale – dovranno comunicare l’avvenuta assunzione in servizio nella nuova sede a questo Ufficio e alla Ragioneria dello Stato competente per territorio».

DIRIGENTI SCOLASTICI COSENZA E PROVINCIA ( ELENCO )

L.C. “Bernardino Telesio” di Cosenza: Domenico De Luca

L.S. “E.Fermi” di Cosenza: Rosanna Rizzo

L.S. “Pitagora” di Rende (CS): Alisia Rosa Arturi

I.I.S. “Mancini-Tommasi” IPSEOA+ITA di Cosenza: Graziella Cammalleri

L.S. “G.B. Scorza” di Cosenza: Aldo Trecroci

I.C. Rende Quattromiglia di Rende (CS): Maria Cristina Rippa

I.C. “Rende Centro” di Rende (CS): Antonella Gravina

I.C. Montalto-Lattarico-Rota Greca-San Benedetto di Montalto (CS): Adele Zinno

I.I.S. “LC-Isa” di Castrovillari (CS): Elisabetta Cataldi

I.I.S. LS “Enrico Mattei” di Castrovillari (CS): Vincenzo Tedesco

S.M.S. “De Nicola Castrovillari” di Castrovillari (CS): Gianmarco D’Ambrosio

I.C. Mangone-Grimaldi di Mangone (CS): Mariella Chiappetta

I.C. Cerisano di Cerisano (CS): Lorenzo Ciacco

I.I.S. “Iipsia-Iti” di Trebisacce (CS): Alfonso Costanza

I.P.S.E.O.A. “San Francesco” di Paola (CS): Elena Cupello

I.I.S. “ITCG-IPSIA-IPSC Pizzini Pisani” di Paola (CS): Miriam Curti

I.I.S. “LS-IPSIA”- ITI -ITC di Amantea (CS): Angela De Carlo

I.C. “Valentini Carolei Dipignano” di Carolei (CS): Raffaele Marsico

I.C. “Beato F.M. Greco” di Acri (CS): Franco Murano

I.C. “San Fili” di San Fili (CS): Maria Teresa Di Guglielmo

I.I.S. “LC-ISA-ITA-ITT-LS-IPSIA Lopiano” di Cetraro (CS): Graziano Di Pasqua

I.C. “Roggiano Gravina – Altomonte” di Altomonte: Rosina Gallicchio

I.C. “Cetraro” di Cetraro (CS): Giuseppe Francesco Mantuano

I.C. “Mandatoriccio” di Mandatoriccio (CS): Mirella Pacifico

I.I.S. “IPSAR-LC” di Praia a Mare (CS): Maria Cristina Rippa

I.C. “San Pietro in Guarano” di San Pietro in Guarano (CS): Alessandra Morimanno

I.C. “G. Pucciano” di Bisignano (CS): Francesco Talarico

I.I.S. “IPSIA-ITI” di Acri (CS): Franca Tortorella

L.S. SCALEA di Scalea (CS): Laura Tancredi

I.C. “Moscato – San Lucido” di San Lucido (CS): Maria Teresa Di Guglielmo