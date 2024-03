Dal “Rugby Cosenza” riparte il rugby a Cosenza. Grazie alla volontà di tre giovani cosentini

COSENZA – A Cosenza il rugby riparte dal Rugby Cosenza, grazie alla intraprendenza di tre giovani cosentini vogliosi di ritornare a fare rugby. Oltre alla loro intraprendenza però c’è anche l’ambizione fare ritornare lo sport della palla ovale a nella città dei Bruzi agli antichi fasti di qualche anno fa. Infatti oltre alla voglia di correre dietro ad una palla ovale, c’è un progetto che nel giro di 3 anni dovrebbe permettere di riportare la serie B a Cosenza. Ad allenare il XV bruzio, una vecchia conoscenza del rugby cosentino prima come giocatore e poi come allenatore, stiamo parlando di Renato Foco. La presentazione ufficiale della nuova società, è prevista per domani sera alle 19:30 nella storica “Club House” di viale Magna Grecia di fianco allo stadio “Pompeo Francisco Macrì“.

