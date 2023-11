Dal Piemonte a Cosenza: il sogno di Alessandro e del laboratorio ‘Gervalenza’: opere d’arte a forma di gioielli

COSENZA – C’è un luogo, alle porte di Cosenza, dove arte e passione si fondono, dando vita a gioielli unici e straordinari. Questo luogo speciale è Gervalenza Gioielli, il laboratorio orafo di Alessandro Gervasi, uno straordinario ‘artigiano’ dell’oro che dedica la sua vita alla creazione di opere d’arte in forma di gioielli. Alessandro è molto più di un semplice gioielliere; è un custode dell’antica tradizione dei maestri orafi. Un artista che sa come trasformare metalli preziosi e pietre scintillanti in creazioni senza tempo. Il suo laboratorio è un rifugio di creatività e perfezione artigianale, dove ogni prezioso è unico nel suo genere ed è realizzato con cura e dedizione. Quando si entra nel laboratorio di Alessandro, si è accolti da un’atmosfera magica. E la passione di Alessandro per la creazione dei gioielli è palpabile. Con occhi scintillanti e un sorriso che riflette la sua devozione per l’arte, ci racconta la sua storia.

Una storia di amore, passione e sacrifici

Era il 1997 quando, appena diciassettenne, spinto dal “desiderio” di apprendere l’arte orafa, Alessandro si trasferì in Piemonte a Valenza Po, nell’Alessandrino, definita città dell’oro, vero e proprio regno dei gioielli. Dopo aver conseguito il diploma di Maestro d’arte nella sezione “Metalli e Oreficeria” presso l’istituto d’arte di Cetraro, decise di continuare gli studi presso la scuola FOR.AL di Valenza Po per poter conseguire le specializzazioni riguardanti le tecniche orafe di incastonatore di pietre preziose e modellista orafo.

Con sacrificio, dedizione e passione, Alessandro ha acquisito una grande esperienza nel settore. Inoltre, tra corsi di specializzazione e stage nelle fabbriche della zona, ha colto l’occasione di lavorare accanto ai grandi maestri orafi raccogliendo insegnamenti preziosi. Quel suo desiderio è diventato prima “passione”, con le specializzazioni di incastonatore di pietre preziose e modellista orafo, e poi in “grande amore”. Il percorso intrapreso in questi ultimi 20 anni ha trasformato un giovane e appassionato ragazzo in un uomo esperto e qualificato nel settore dell’oreficeria.

Il ritorno in Calabria e l’apertura del laboratorio Gervalenza

Con il passare del tempo è nato in Alessandro un altro desiderio: quello di ritornare nella sua Calabria per aprire una propria attività, portando con sé gli anni vissuti in Piemonte e le esperienze acquisite nella cittadina di Valenza, ritenuta la sua seconda casa e alla quale resta sempre legato. Nasce così “Gervalenza Gioielli“, in via Lungo Crati Gergeri, il connubio perfetto tra Gervasi e Valenza, dove Alessandro ha voluto sposare l’affetto per la sua famiglia mediante parte del suo cognome e la gratitudine verso la cittadina di Valenza Po usando il nome della stessa.

Scintille d’arte: creazioni uniche

Ci mostra il processo artigianale di creazione di un gioiello e la sua abilità distintiva nell’incastonare le pietre. Le sue creazioni sono spesso ispirate anche alla sua terra e danno vita a pezzi unici e personalizzati. Ogni gioiello, inoltre, porta con sé una storia e un’emozione. Ma il laboratorio di Alessandro è molto più di un luogo di lavoro. È un luogo di passione, creatività e ispirazione continua. Il suo amore per l’arte orafa lo spinge costantemente a sperimentare nuove tecniche e a creare pezzi sempre più straordinari. Un artigiano che non smette mai di imparare e crescere. E le sue creazioni sono testimonianza di una dedizione senza tempo all’arte orafo, e un’ispirazione per tutti noi a cercare la bellezza e l’eccellenza nelle cose che facciamo. Con Alessandro Gervasi, ogni pezzo è una scintilla di perfezione, una scintilla di passione e un capolavoro senza tempo.