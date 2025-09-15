Da tutta la Calabria all’Unical per la Global Sumud Flotilla, al via la mobilitazione anche a Cosenza

- Advertisement -

RENDE – Si è svolta ieri all’Università della Calabria la prima assemblea regionale dei coordinamenti calabresi per la Palestina. Oltre un centinaio le persone presenti nell’Aula studio liberata, tutte d’accordo sull’importanza di rilanciare, nelle prossime settimane, la mobilitazione al fianco della Global Sumud Flotilla, ma soprattutto per la Palestina. Fra gli attivisti, presente anche Vincenzo Fullone, cofondatore di Ain media Gaza e membro della Global Sumud Flotilla, che ha lanciato la proposta di una flotta dell’umanità, un continuo viaggio di navi verso le coste palestinesi fino alla rottura dell’isolamento e all’apertura di un corridoio umanitario via mare.

Nel corso dell’assemblea, in attesa di conoscere gli sviluppi della missione della Global Sumud Flotilla, ribadendo che qualora le navi dovessero essere bloccate dall’esercito israeliano si procederà con il blocco totale, gli attivisti hanno individuato alcune prime date di mobilitazione in Calabria.

Global Sumud Flotilla, la mobilitazione parte anche da Cosenza

Si parte domani, martedì 16 settembre alle 18 al porto di Roccella Jonica, nel Reggino, per salutare la barca Brucaliffo in partenza verso Gaza con la Freedom Flotilla Italia e l’attivista del CSOA Cartella Nando Primerano, che si imbarcherà con essa alla volta della Palestina. Si prosegue poi con una data a Cosenza. L’appuntamento è per lunedì 22 settembre in occasione dello sciopero generale promosso da USB e dagli altri sindacati di base “per una mobilitazione forte e determinata” dicono gli organizzatori.

Queste due date sono sono le prime di una mobilitazione generale “che sappia urlare l’opposizione sociale al genocidio, alle logiche di guerra e ai piani di riarmo” dice Unical per la Palestina. Le proposte di manifestazioni da organizzare sono state diverse e nelle prossime settimane si attueranno su tutto il territorio calabrese.

Parte da qui un percorso, una mobilitazione generale – conclude Unical per la Palestina – Abbiamo davanti una responsabilità epocale e ci faremo trovare presenti, dalla parte giusta della storia! Siamo la flotta dell’umanità e non ci faremo intimidire dai loro blocchi illegali!”.