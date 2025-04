Da Donnici a Paterno Calabro: torna il 25 aprile la “Marcia della riconciliazione”

- Advertisement -

COSENZA – Anche quest’anno avrà luogo, il prossimo 25 aprile, la ultratrentennale “Marcia della riconciliazione” che si snoderà dalla Chiesa parrocchiale di Donnici a Paterno Calabro, nei luoghi dove, per diversi anni, ha vissuto San Francesco di Paola. Si tratta di un evento oramai consolidato, ideato e organizzato, da sempre, grazie a Don Santo Borrelli e diventato un appuntamento fisso per centinaia di persone provenienti da tutti i centri dell’hinterland di Cosenza e dalla “Valle del Savuto”. Il tema proposto per questo anno giubilare dal titolo: “TU SI CHE VALES. Tu vali e sei amato…da Dio”.

Sei tu l’ospite importante invitato alla marcia di quest’anno sei anche tu. Si proprio tu! Perchè tu, davanti agli occhi di Dio sei unico e originale, un dono di vita”. Citazione di Carlo Acutis, (ricordiamo che la sua canonizzazione, che avverrà domenica 27 aprile 2025 a Roma, nell’ambito del Giubileo). Proprio in tale contesto, sulle basi di questa menzione evidenziata anche nella locandina, si inserirà la riflessione dal tema “Il valore della persona in una società in crisi” che sarà proposta ai partecipanti dal sociologo, docente dell’Università della Calabria, prof. Vincenzo Bova.



La “marcia” partirà dalla Chiesa di Santa Maria di Donnici alle ore 06,00 del prossimo 25 aprile, percorrendo a piedi l’itinerario per raggiungere, intorno alle ore 10,30 successive, il Santuario di Paterno Calabro dove verrà proposta la richiamata conversazione alla quale seguirà, alle ore 12,30 circa, l’Adorazione Eucaristica che sarà animata dal gruppo musicale “Kantiere Kairos”, affermata

band di musica cristiana. Dopo il “pranzo condiviso” negli ampi spazi del Convento di San Francesco seguirà un momento di fraternità con delle esibizioni nello spirito della traccia proposta: “Tu si che vales”.

La Santa Messa all’interno del Santuario, alle ore 16,30 circa, concluderà l’intensa giornata di fraternità. Durante i momenti di spiritualità sarà invocata, con forza, la pace turbata da tanti conflitti in atto in varie parti del mondo. Un invito, quindi, a partecipare per riconciliarsi a Dio, attraverso la figura di San Francesco di Paola, anche nello spirito del Giubileo della Speranza, tenendo in considerazione che il Santuario di Paterno Calabro è uno dei luoghi giubilari individuati dall’Arcidiocesi di Cosenza – Bisignano.