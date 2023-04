Berlusconi: da Cosenza al San Raffaele con l’acqua santa di San Francesco di Paola e i santini

MILANO – Si chiama Ettore Fragale, ha 67 anni e ieri sera alle 19 è partito da Cosenza. Dopo un viaggio di 16 ore in autobus è arrivato a San Donato, nella periferia milanese. Poi ha preso la metropolitana. Il fan di Silvio Berlusconi questa mattina si è recato al San Raffaele di Milano dove è ricoverato il presidente di Forza Italia.

“Sono venuto direttamente per zio Silvio – ha raccontato – e ho portato l’abitino votivo, una bottiglietta con l’acqua santa di San Francesco di Paola e dei santini”. Fragale si è detto “speranzoso“: “Se sono venuto qua è perché Silvio ci serve anche se – ha rivelato – io voto Lega”. Detto ciò, Berlusconi “ci ha fatto rispettare nel mondo come Italia, è un imprenditore che dà lavoro alla gente”. E quando il Cavaliere andò a Cosenza “io ero sotto al palco – ha concluso – sono arrivato quasi vicino ma non ho mai avuto il piacere di conoscerlo. Spero di lasciare questi pensieri alla figlia o a un altro dei familiari”.

Il bollettino medico

Intanto “le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi, consentendoci di esprimere un cauto ottimismo. Il Presidente Silvio Berlusconi resta ricoverato in ambito intensivo”. E’ quanto si legge in un bollettino medico diramato dall’ospedale San Raffaele dove Silvio Berlusconi è ricoverato da mercoledì. “Nelle ultime 48 ore si è assistito a un progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d’organo monitorate”.

