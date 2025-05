Da Cosenza a Roma per il Giubileo diocesano: oltre mille pellegrini guidati dal vescovo Checchinato

- Advertisement -

COSENZA – Intorno alla mezzanotte tra il 22 e 23 maggio partiranno verso Roma i primi pellegrini dell’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano guidati dall’Arcivescovo di Cosenza monsignor Giovanni Checchinato per il Giubileo Diocesano e la visita della Basiliche con il passaggio della Porta santa. Il nutrito gruppo si andrà componendo con quelli che partiranno con il pellegrinaggio di due giorni o di un solo giorno, nella notte successiva tra il 23 e 24, e con quanti si uniranno a Roma.

Cuore del pellegrinaggio la giornata di sabato 24 maggio quando tutti i 1.100 si ritroveranno a piazza Pia all’inizio di via della Conciliazione per il pellegrinaggio verso la Basilica di San Pietro e per attraversare la Porta Santa dove alle 18, all’altare della Confessione, l’Arcivescovo Giovanni presiederà la concelebrazione eucaristica.

Nel corso delle tre giornate, in maniera diversificata, i pellegrini visiteranno le quattro Basiliche Maggiori di San Paolo, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore, la Basilica Minore di Santa Croce e la Scala Santa.

Giorno 23 maggio la santa messa sarà nella Basilica di San Paolo fuori le mura alle 16.00 mentre domenica 25 maggio sarà alle 16.00 nel Santuario del Divino Amore. I pellegrini del 23 maggio rinnoveranno la professione della fede nei pressi della Basilica di San Giovanni in Laterano (cattedrale del Papa) e vivranno un momento di Adorazione della Croce nella basilica di Santa Croce in Gerusalemme dove è custodita e venerata parte della Santa Croce. Un rosario guidato sarà proposto sabato 24 maggio mattina nella Chiesa Santuario della Madonna del Perpetuo Suffragio dopo la visita alla tomba di papa Francesco.

Domenica mattina, 24 maggio, dopo la visita alla Basilica di San Pietro e alle tombe dei papa, alle 12.00 i pellegrini parteciperanno al Regina Coeli di papa Leone XVI. Per quanti desiderano ottenere l’indulgenza giubilare si ricorda la necessità della Confessione, secondo esigenze e modalità personali. Una penitenziale è stata organizzata per mercoledì 21 alle 19.30 nel Santuario del SS Crocifisso della Riforma a Cosenza.