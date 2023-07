Da Cosenza a Medugorje a piedi. Nuovo cammino di pace per Don Santo, il prete viandante di Donnici

COSENZA – Don Santo Borrelli, Parroco della Chiesa di San Michele Arcangelo di Donnici a Cosenza si rimette in cammino “a piedi” sempre per invocare la pace. Lo scorso anno avevamo raccontato la sua storia e la sua tappa a piedi da Leopoli, in Ucraina fino al Santuario della Madonna di Czestochowa in Polonia (passando da Auschwitz): cinquecento chilometri.

Don Santo, il nuovo cammino di Pace

Dopo il cammino del 2021 verso Roma per incontrare Papa Francesco e quello dello scorso anno , dal prossimo 31 luglio si incamminerà da Donnici per raggiungere Medugorje per invocare la pace ai piedi della Madonna della Pace, tanto che, a riguardo, ha coniato il motto “da da, Mir! Sii tu pace”, laddove “da”, nei vari idiomi serbo bosniaci significa “SI”: si, alla pace .

Anche l’itinerario scelto non è casuale: percorrerà a piedi i luoghi, tra i quali Sarajevo e Mostar, che negli anni ’90 sono stati teatro di una cruenta guerra civile che ha messo in discussione la convivenza di gruppi etnici di diverse confessioni religiose e che tuttora vivono in difficoltà tanto che, ancora, hanno bisogno di parole di speranza oltre che di solidarietà anche per attendere alle primarie esigenze di vita. Don Santo, come avvenuto lo scorso anno in Ucraina e in Polonia, esprimerà, a coloro che incontrerà sull’itinerario, parole di speranza offrendo loro anche piccoli segni di solidarietà. Il cammino inizierà nel pomeriggio del 31 luglio, dopo la celebrazione della Santa Messa a Donnici Superiore, ai piedi della Statua della Madonna della Pace portata da Medugorje lo scorso anno e benedetta dal Visitatore Apostolico di detto luogo, Mons. Aldo Cavalli.

Nella 1^ tappa di circa 15 chilometri, sarà accompagnato da tutte le persone che stanno sostenendo spiritualmente Don Santo e che si concluderà con la recita del Rosario e con un momento conviviale. Dopo questa prima tappa Don Santo, a piedi, raggiungerà Bari da dove si imbarcherà per Dubrovnik per riprendere il cammino a piedi verso Medugorje transitando, come detto, nei luoghi simbolo della guerra nei Balcani con un solo scopo: invocare fermamente la PACE.

Don Santo conta di raggiungere Medugorje il 25 agosto

Non è un caso che l’inizio di questo “cammino” coincida con quello della “Giornata Mondiale della Gioventù” di Lisbona per la quale Papa Francesco, richiamando il tema della stessa “Maria si alzò e andò in fretta”, ha evidenziato l’importanza di mettersi in cammino in un percorso di discernimento. Don Santo conta di raggiungere Medugorje il 25 agosto dove lo attenderà un gruppo di pellegrini che, nel frattempo, da Cosenza hanno raggiunto il luogo dove la Madonna ha voluto apparire per “consegnare” importanti messaggi di PACE. E proprio Papa Francesco, apprendendo dell’iniziativa, ha voluto far pervenire a Don Santo una lettera con la sua benedizione. Anche l’Arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano, Mons. Giovanni Checchinato ha impartito al Sacerdote la sua benedizione che lo accompagnerà lungo il cammino, in comunione di preghiera con tutta la comunità parrocchiale e, a riguardo, non è escluso che durante l’itinerario Don Santo possa essere raggiunto e affiancato da altri pellegrini.