HomeArea Urbana

Da Cosenza a “Io Canto Family”: Francesco e mamma Daniela, talento e amore sul palco di Canale 5

Madre e figlio hanno debutatto nella nuova edizione del talent show. Francesco Costabile e sua madre Daniela Iannelli conquistano il pubblico con passione e intesa

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

COSENZA – La nuova edizione di Io Canto Family, il talent show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker che unisce talento vocale e legami familiari ha visto brillare alla prima puntata un duo d’eccezione. Francesco Costabile e sua madre, Daniela Iannelli, hanno emozionato il pubblico con la loro straordinaria sintonia e una passione per la musica che si respira fin dal primo sguardo.

Intervistati da Michelle Hunziker, mamma Daniela originaria di Castrovillari racconta il suo percorso: rimasta orfana a 7 anni, avevo un sogno al quale ho dovuto rinunciare. Nel crescere Francesco, sono sempre stata protettiva e timorosa. Ho messo nel cassetto un sogno e lui l’ha tirato via e adesso sono qua”. “L’ho convinta io – dice Francesco – e ho avuto la capacità di farglielo tirare fuori per viverlo insieme questo sogno”.

Francesco, 15 anni, è un giovane talento in ascesa. Canta, suona il pianoforte e ama artisti raffinati come Pino Daniele ed Eduardo De Crescenzo. La sua formazione musicale è seguita con cura presso la prestigiosa RC Voce Produzione, sotto la guida esperta di Cecilia Cesario e Rosario Canale, due nomi noti nella scena musicale italiana per aver preparato numerosi artisti poi approdati nei più importanti programmi televisivi.

È stata proprio Cecilia Cesario a curare con dedizione la preparazione del duo, lavorando con loro per affrontare i casting e preparare performance capaci di lasciare il segno. Il risultato? Un debutto che ha entusiasmato pubblico e giuria, con un’esibizione sulle note di “Oh Ma”, brano estivo ed energico e di Noemi e Rocco Hunt, che ha fatto ballare e divertire lo studio e i telespettatori da casa. Francesco e Daniela si sono anche esibiti accanto a Serena Brancale interpretando “Io, mammata e tu”, regalando un momento di puro spettacolo che ha messo in luce non solo il talento, ma anche la spontaneità e il forte legame tra madre e figlio.

Io Canto Family è partito con il piede giusto, coinvolgendo famiglie unite dalla passione per la musica e affiancate da artisti di grande livello come Noemi, Patty Pravo, Ermal Meta, Sal Da Vinci, Giusy Ferreri e la già citata Serena Brancale. Per Francesco e Daniela, partecipare a Io Canto Family è molto più che un’opportunità televisiva: è la realizzazione di un sogno, un’occasione per condividere sul palco l’amore per la musica e il profondo legame che li unisce. Un’esperienza che arricchisce non solo il loro percorso, ma anche quello di RC Voce Produzione, da anni fucina di talenti protagonisti in programmi come Amici, X Factor, The Voice, All Together Now e molti altri. Cesario e Canale, entusiasti per questo nuovo traguardo, annunciano che le sorprese non sono finite: “Restate sintonizzati, perché questo anno accademico sarà ricco di novità”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

coltivazione canapa carabinieri

Due arresti per coltivazione di marijuana, scoperte 162 piante di cannabis

Calabria
ROCCELLA JONICA (RC) - Nell’ambito dei controlli del territorio in un terreno demaniale nel territorio di Roccella Jonica i carabinieri hanno scoperto una piantagione...
ciclovia calabria

“Ciclovia della Salute”, tre giornate per pedalare tra natura e prevenzione

Calabria
CATANZARO - Pedalare, conoscere, prevenire: sono le parole chiave della prima edizione della “Ciclovia della Salute”, in programma dal 19 al 21 settembre lungo...
Conte_Tridico_Occhiuto.

Conte torna in Calabria: «Le dimissioni di Occhiuto? Un gesto di grande arroganza»

Calabria
VIBO VALENTIA - "Ho trovato un gesto di grande arroganza quello di Roberto Occhiuto di dimettersi per costringere l'intera regione ad andare al voto...
cani-randagi-cosenza

Randagismo, parte il piano in Calabria: 30 nuovi canili e 3 ospedali veterinari, uno...

Area Urbana
CATANZARO – "Governare il randagismo. In questi anni la Regione Calabria si è finalmente dotata di uno strumento organico e strutturato per contrastare un...
omicidio-vicenza_coniugi

Coniugi uccisi nel ’91 a Vicenza, ergastolo per il killer cosentino Umberto Pietrolungo

Provincia
VICENZA - Ergastolo per Umberto Pietrolungo, 58 anni, calabrese di Cetraro (Cosenza) già detenuto per altri reati e ritenuto così dal tribunale di Vicenza...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37362Area Urbana22467Provincia19906Italia8033Sport3871Tirreno2958Università1466
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

coltivazione canapa carabinieri
Calabria

Due arresti per coltivazione di marijuana, scoperte 162 piante di cannabis

ROCCELLA JONICA (RC) - Nell’ambito dei controlli del territorio in un terreno demaniale nel territorio di Roccella Jonica i carabinieri hanno scoperto una piantagione...
ciclovia calabria
Calabria

“Ciclovia della Salute”, tre giornate per pedalare tra natura e prevenzione

CATANZARO - Pedalare, conoscere, prevenire: sono le parole chiave della prima edizione della “Ciclovia della Salute”, in programma dal 19 al 21 settembre lungo...
piante marijuana carab crotone
Calabria

Operazione antidroga: sequestrate piante di cannabis e marijuana. Denunciato un 48enne

CACCURI (KR) - I carabinieri hanno svolto ieri mattina un servizio straordinario di controllo del territorio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti. L’attività...
tasse piccole imprese presidente cia calabria
Italia

È Reggio la provincia calabrese con la maggiore tassazione sulle piccole...

COSENZA - È Reggio Calabria la provincia calabrese con la maggiore tassazione sulle piccole imprese (54.4%), mentre Catanzaro si rivela, con due punti in...
miss italia 2025 katia buchicchio
Italia

Miss Italia 2025 è Katia Buchicchio: la corona va per la...

PORTO SAN GIORGIO – La più bella d’Italia è Katia Buchicchio, 18 anni, lucana di Anzi, in provincia di Potenza. Con la sua grazia...
nuovi tecnici vigili fuoco cosenza
Area Urbana

Nuovi arrivi al Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza: due...

COSENZA – Al Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza arrivano due nuovi professionisti: Francesco De Luca e Francesco Grimaldi, Funzionari Tecnici Ispettori Antincendio,...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA