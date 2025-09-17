Da Cosenza a “Io Canto Family”: Francesco e mamma Daniela, talento e amore sul palco di Canale 5

- Advertisement -

COSENZA – La nuova edizione di Io Canto Family, il talent show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker che unisce talento vocale e legami familiari ha visto brillare alla prima puntata un duo d’eccezione. Francesco Costabile e sua madre, Daniela Iannelli, hanno emozionato il pubblico con la loro straordinaria sintonia e una passione per la musica che si respira fin dal primo sguardo.

Intervistati da Michelle Hunziker, mamma Daniela originaria di Castrovillari racconta il suo percorso: rimasta orfana a 7 anni, avevo un sogno al quale ho dovuto rinunciare. Nel crescere Francesco, sono sempre stata protettiva e timorosa. Ho messo nel cassetto un sogno e lui l’ha tirato via e adesso sono qua”. “L’ho convinta io – dice Francesco – e ho avuto la capacità di farglielo tirare fuori per viverlo insieme questo sogno”.

Francesco, 15 anni, è un giovane talento in ascesa. Canta, suona il pianoforte e ama artisti raffinati come Pino Daniele ed Eduardo De Crescenzo. La sua formazione musicale è seguita con cura presso la prestigiosa RC Voce Produzione, sotto la guida esperta di Cecilia Cesario e Rosario Canale, due nomi noti nella scena musicale italiana per aver preparato numerosi artisti poi approdati nei più importanti programmi televisivi.

È stata proprio Cecilia Cesario a curare con dedizione la preparazione del duo, lavorando con loro per affrontare i casting e preparare performance capaci di lasciare il segno. Il risultato? Un debutto che ha entusiasmato pubblico e giuria, con un’esibizione sulle note di “Oh Ma”, brano estivo ed energico e di Noemi e Rocco Hunt, che ha fatto ballare e divertire lo studio e i telespettatori da casa. Francesco e Daniela si sono anche esibiti accanto a Serena Brancale interpretando “Io, mammata e tu”, regalando un momento di puro spettacolo che ha messo in luce non solo il talento, ma anche la spontaneità e il forte legame tra madre e figlio.

Io Canto Family è partito con il piede giusto, coinvolgendo famiglie unite dalla passione per la musica e affiancate da artisti di grande livello come Noemi, Patty Pravo, Ermal Meta, Sal Da Vinci, Giusy Ferreri e la già citata Serena Brancale. Per Francesco e Daniela, partecipare a Io Canto Family è molto più che un’opportunità televisiva: è la realizzazione di un sogno, un’occasione per condividere sul palco l’amore per la musica e il profondo legame che li unisce. Un’esperienza che arricchisce non solo il loro percorso, ma anche quello di RC Voce Produzione, da anni fucina di talenti protagonisti in programmi come Amici, X Factor, The Voice, All Together Now e molti altri. Cesario e Canale, entusiasti per questo nuovo traguardo, annunciano che le sorprese non sono finite: “Restate sintonizzati, perché questo anno accademico sarà ricco di novità”.