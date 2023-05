Csv Cosenza: incontro con il giornalista Iannacone, riconoscimento anche per Quicosenza

COSENZA – Domani, sabato 20 maggio, alle ore 10, a Villa Rendano, il CSV Cosenza ha organizzato, nell’ambito degli eventi di Cosenza Capitale Italiana del Volontariato 2023, un incontro con il giornalista Domenico Iannacone, autore e conduttore delle trasmissioni RAI “I dieci comandamenti” e “Che ci faccio qui” con al centro storie di persone che hanno fatto qualcosa per gli altri o che si sono dedicate all’impegno civile.

Il tema dell’incontro, promosso con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria, è “L’umanità fragile”. Nell’occasione il CSV assegnerà un simbolico riconoscimento alle testate giornalistiche locali e anche alla nostra redazione che, nel corso degli anni, hanno prestato attenzione e dimostrato sensibilità al mondo del volontariato e al CSV, dedicando servizi, interviste ed approfondimenti al sociale e ai suoi protagonisti.

“Il nostro territorio è molto vivace dal punto di vista associativo; oltre 30mila persone sono coinvolte, a vario titolo, nelle attività degli enti di terzo settore – ha dichiarato Gianni Romeo, presidente del CSV Cosenza – amo consapevoli dell’importante ruolo che la stampa assume per valorizzare il lavoro costante dei volontari e per questo abbiamo pensato ad un momento per ringraziare le testate giornalistiche che ci hanno accompagnato e sostenuto in tutti questi anni”.