‘Cs Market alla scoperta dei chiostri della città’: a Cosenza arriva l’artigianato di qualità

COSENZA – “Cs Market alla scoperta dei chiostri della città”, si pone l’obiettivo di valorizzare l’artigianato di qualità nella splendida cornice del centro storico di Cosenza.

Si intende iniziare un percorso, a partire da domenica 12 maggio 2024, nel complesso di Sant’Agostino che ospita il Museo civico dei Brettii e degli Enotri, fino a coinvolgere in successive date, tutti o alcuni dei 13 chiostri della città antica, laddove chi di competenza ne conceda la disponibilità.

“Cs Market alla scoperta dei chiostri della città” vuole essere un inno alla conoscenza di luoghi di interesse storico – culturale e allo stesso tempo favorire l’economia del territorio. La presenza di eccellenze locali, con il contestuale arrivo di espositori da altre regioni d’Italia, costituirà un’attrattiva anche da un punto di vista turistico, creando benefici per le strutture ricettive e ristorative.

Il progetto di Cs centro storico Market però intende distinguersi innanzitutto per le eccellenze artigianali del territorio, grazie anche alla collaborazione di Confartigianato, ma soprattutto per lo scopo culturale, facendo conoscere tutte le bellezze del centro storico e la cosa potrebbe allargarsi non solo al centro storico della città ma, in seguito, a tutti i meravigliosi piccoli centri storici della provincia.