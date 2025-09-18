Area UrbanaCosenza

Criminalità giovanile, maxi operazione della Polizia di Stato: 236 minori identificati a Cosenza

Controlli a tappeto in tutta Italia contro reati commessi da giovani: a Cosenza denunciato uno straniero per spaccio e segnalato un minore in possesso di droga

HomeArea Urbana
S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti

COSENZA – Si è conclusa ieri una vasta operazione ad alto impatto condotta dalla Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale, finalizzata al contrasto della criminalità giovanile. L’attività ha coinvolto le Squadre Mobili delle Questure, coordinate dal Servizio Centrale Operativo, con il supporto dei Reparti Prevenzione Crimine e degli uffici territoriali.

Le indagini, rafforzate dal monitoraggio del web, hanno permesso di individuare giovani – sia minorenni che appena maggiorenni – coinvolti in reati contro la persona, il patrimonio, in materia di droga e armi, oltre a comportamenti legati a odio e discriminazione.

A Cosenza, gli operatori della Squadra Mobile, in sinergia con l’Ufficio Prevenzione Generale e il Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale”, hanno identificato 236 minori, soprattutto nelle aree della cosiddetta “movida”. Durante i controlli, un cittadino straniero è stato denunciato per resistenza e detenzione ai fini di spaccio, trovato con circa 4 grammi di hashish. Un altro minore è stato segnalato amministrativamente poiché in possesso di 1,3 grammi della stessa sostanza.

- Pubblicità Sky-

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Categorie

Calabria37379Area Urbana22482Cosenza20583Archivio Storico News20456Provincia19909Italia8034In Evidenza7648Magazine3964

Correlati

Carica altri
S.G.
Altri articoli di S.G.
Palazzo dei Bruzi Comune Cosenza
Area Urbana

Assunzioni “pre-elettorali” al Comune di Cosenza: minoranza chiede trasparenza sulla delibera...

COSENZA – Scoppia la polemica al Comune di Cosenza dopo l’approvazione della Delibera di Giunta n. 154 dell’11 settembre 2025, con cui l’amministrazione comunale,...
controlli polizia
Calabria

Rissa tra giovani in un locale, sei persone denunciate. Coinvolte anche...

VIBO VALENTIA - Gli operatori della Squadra Volante e della Squadra Mobile della Questura di Vibo sono intervenuti domenica scorsa per una lite che...
ambulanza e carabinieri
Area Urbana

Violento incidente sulla Statale 107 nei pressi di San Fili: coinvolti...

COSENZA – Un grave incidente stradale si è verificato stamattina lungo la Strada Statale 107 Silana Crotonese, in direzione Paola, dopo lo svincolo di...
noemi settembre rendese 05
Area Urbana

Emozioni, applausi e un bagno di folla: Noemi inaugura la 60ª...

RENDE - Avvolta in un abito stretto, i suoi lunghi capelli rossi, ed una voce inconfondibile, Noemi ieri sera ha aperto la sessantesima edizione...
centro storico di Rende
Area Urbana

Rende, gli studenti ripuliscono il centro storico: una lezione di cittadinanza...

RENDE - Domani dalle ore 9:00, il centro storico di Rende si trasformerà in un’aula a cielo aperto. Gli studenti del plesso di Rende...
Ufficio Poste italiane
Ionio

Roseto Capo Spulico: al via i lavori nell’ufficio postale per il...

ROSETO CAPO SPULICO (CS) - Poste Italiane ha annunciato l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria presso l’ufficio postale di Roseto Capo Spulico, nell’ambito del...

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA