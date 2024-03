COSENZA – Crescono le nuove iscrizioni nel 2023 (+4,60%) e rimangono stabili le chiusure (0,19%), anche se i settori trainanti del commercio e della manifattura soffrono.

Il tasso di natimortalità provinciale è passato dallo 0,51% di fine 2022 all’attuale +0,71%, in linea con quello nazionale (0,70%) e superiore a quello regionale (0,65%). A tale tasso è corrisposto un aumento quantitativo del tessuto imprenditoriale che ha raggiunto le 81.840 localizzazioni (+ 452 sedi di impresa in provincia, + 864 unità se si considerano anche le unità locali).

Tuttavia, alla crescita “quantitativa” non segue una tenuta “qualitativa” del sistema produttivo. Da un punto di vista demografico infatti, tutti i settori “trainanti” nel 2023 hanno sofferto: Il Commercio ha registrato una riduzione dello stock pari al -0,46% (-0,59% Italia) dovuto soprattutto alla riduzione degli esercenti al dettaglio di -98 unità. L’industria (manifatturiero e pubblic utilities) ha registrato una riduzione del -2,76% (-0,62% Italia), mentre Agricoltura e Costruzioni hanno fatto registrare incrementi inferiori alle aspettative (rispettivamente +0,13% e +0,6%).

Tra i “settori trainanti” a registrare una tenuta migliore è quello delle attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+2% l’incremento dello stock rispetto al 2022) anche se l’incremento è dovuto soprattutto alla crescita delle attività di “affittacamere per brevi soggiorni, case vacanze, B&B, residence”.

A trainare quindi la suddetta crescita quantitativa sono i “servizi”, in particolare la “consulenza amministrativo-gestionale”, i servizi degli studi ingegneristici e di architettura, i servizi di “Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing”, la “manutenzione non specializzata degli edifici” ed il “Noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri”.

Concludendo, nonostante uno scenario economico caratterizzato da inflazione e tensioni geopolitiche, il tessuto produttivo cosentino pur soffrendo rimane “vivace”, facendo registrare un incremento delle imprese registrate dello 0,66% rispetto al 2022, dato in controtendenza all’andamento nazionale, dove si è registrata una riduzione dello stock totale delle imprese (-1,03% rispetto al 2022) sceso sotto le 6 milioni di unità (5.957.137), valore che non si registrava così basso dal 2003.

Serie storica dei principali indicatori di nati-mortalità delle imprese cosentine– Anni 2009-2023

Valori assoluti e percentuali

ANNO Iscrizioni Cessazioni Totali Cessazioni al netto delle cancellazioni d’ufficio Tasso di crescita 2009 4285 4298 3561 1,11% 2010 4108 3275 2904 1,85% 2011 4183 3862 3730 0,69% 2012 4142 4233 3814 0,49% 2013 4012 4294 3982 0,05% 2014 4109 3915 3822 0,43% 2015 4197 3508 3430 1,16% 2016 4042 3298 3232 1,21% 2017 3623 3018 2966 0,97% 2018 3660 3583 3419 0,35% 2019 3626 3641 3473 0,22% 2020 3040 2936 2702 0,49% 2021 3349 2325 2324 1,50% 2022 3030 3554 2677 0,51% 2023 3169 2719 2682 0,71

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Stock al 31 dicembre 2023, saldi e tassi di variazione % rispetto al 31.12.2022

Totale imprese nei principali settori di attività economica

SETTORI DI ATTIVITA’ Stock al 31 dicembre 2023 Saldo dello stock nel 2023 Var. % dello stock nel 2023 Agricoltura, silvicoltura pesca 12.001 16 0,13% Estrazione di minerali da cave e miniere 54 -1 -1,82% Attività manifatturiere 4.660 -20 -0,43% Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 127 2 1,60% Fornitura di acqua; reti fognarie 139 -3 -2,11% Costruzioni 8.433 50 0,60% Commercio 19.329 -90 -0,46% Trasporto e magazzinaggio 1.124 9 0,81% Attività dei servizi alloggio e ristorazione 5.672 111 2,00% Servizi di informazione e comunicazione 1.324 12 0,91% Attività finanziarie e assicurative 1.133 17 1,52% Attività immobiliari 913 39 4,46% Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.963 124 6,74% Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese 1.890 58 3,17% Istruzione 459 20 0,66% Sanità e assistenza sociale 588 22 0,85% Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 1.102 18 1,59% Altre attività di servizi 2.966 62 4,27%

Imprese registrate per divisioni e sottodivisioni di attività economica – Anno 2023

divisioni e sottodivisioni con saldi più “significativi” – Valori assoluti e variazioni % dello stock rispetto all’anno precedente

DIVISIONI E SOTTODIVISIONI DI ATTIVITA’ COSENZA Saldo var.% F 43 Lavori di costruzione specializzati 49 1,37% M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale 75 15,66% L 68.20.01 locazione immobiliare di beni propri o in leasing 41 12,39% I 55.20.51 “affittacamere per brevi soggiorni, case vacanze, B&B, residence” 30 14,22% I 55 Alloggio (include I 55.20.51) 34 5,39% I 56 Attività dei servizi di ristorazione 77 1,56% J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività… 9 1,98% F 41 Costruzione di edifici -10 -0,22% N 81.21 pulizia generale (non specializzata) di edifici di ogni tipo 23 9,06% N 77.11 locazione veicoli, autonoleggio, rent a car, rent a bike 14 23,33% M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 5 1,00% G 45 Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli 15 0,57% G 46 Commercio al dettaglio -98 -0,81%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese