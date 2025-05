“CreativaMente”: il campo estivo che i bimbi aspettavano: sport, giochi, natura, laboratori e tantissime attività

- Advertisement -

COSENZA – “CreativaMente” lancia il suo campo estivo per i bambini in pieno centro a Cosenza, con una serie di attività tutte da vivere e scoprire. In una città che anche d’estate non si ferma mai, c’è un luogo dove i bimbi possono vivere ogni giorno esperienze nuove, stimolanti e divertenti. Un posto inclusivo dove socializzare, scoprire e imparare. “CreativaMente” è il posto giusto perchè è molto più di un semplice centro estivo. La sua forza è nella sua varietà quotidiana. Ogni giornata è costruita attorno a un tema o a un’attività diversa, per offrire un’esperienza sempre nuova e mantenere viva la curiosità in un ambiente sicuro, stimolante e totalmente immersivo, pensato per accogliere i bambini dai 5 agli 11 anni.

Niente spostamenti complicati, niente lunghi viaggi: qui l’estate inizia ogni mattina appena si varca la soglia. Un luogo dove ogni giornata diventa un’avventura fatta di giochi, laboratori creativi, tantissime attività (anche all’aperto) e momenti di crescita condivisa, sempre seguiti da personale qualificato. Le attività sono progettate da educatori professionisti, con attenzione all’inclusione, al benessere emotivo e alla valorizzazione delle capacità di ogni bambino.

Colori, sorrisi e inclusione: l’estate di CreativaMente

Creativamente propone il servizio di Campo Estivo al fine di supportare le famiglie nei periodi di chiusura delle Scuole pubbliche e private, per una gestione serena della propria giornata, lasciando i loro piccoli in un ambiente sano e stimolante. In questa maniera viene data al bambino la possibilità di proseguire la sua routine in relazione con altri coetanei, di svolgere attività didattiche, ludiche e di movimento in maniera continua per mantenere mente e corpo sempre attivi.

Le attività del campo estivo per i bambini dai 4 agli 11 anni

Tutte le attività proposte sono programmate ed organizzate e sono rivolte alla fascia d’età 5-11 anni. Vengono inseriti in gruppo per fasce di età, affidate e gestite da personale qualificato. Il campo estivo ha inizio a giugno con il termine delle attività scolastiche e prosegue fino alla fine di luglio, con sosta vacanze durante il mese di Agosto e per poi riprendere a settembre a copertura dei giorni che precedono la riapertura delle scuole.

Pittura, laboratori artigianali, riciclo artistico. Ed ancora attività sportive, fattorie didattiche, orti urbani, musica, passeggiate, esplorazioni nei parchi, manipolazione con materiali naturali. Questo e tanto altro pensato per stimolare la fantasia e la manualità dei bambini. L’intero campo si compone di attività a tema settimanale, dal lunedì al venerdì, in modo da fornire ai bambini sempre nuovi spunti per lavorare con la fantasia e la creatività.

La giornata tipo della proposta di campo estivo che si articola in più momenti:

8:30: apertura ed ingresso

8:30-10.00: compiti per le vacanze

10:00-10.30: pausa relax e merenda

10:30-11.30: attività laboratoriale con attività diversificate (motricità fine, pittura, baby masterchef, musicoterapia, inglese, percorsi sensoriali, manipolazione dell’argilla, ecc.)

11:30-12.30: attività motoria

12:30-13.30: pranzo

13:30-16.00: giochi da tavolo, attività all’aperto, giochi d’acqua

Al programma generico proposto si integrano ulteriori attività, quali riscaldamento muscolare e attività ludiche libere in piscina (quest’ultima si compone di momenti come giochi d’acqua con strumenti come palle, canestri, tubi, racchette, ecc.).

Attività in laboratori artigianali e fattorie didattiche

Inoltre è previsto un programma articolato e differenziato di uscite didattiche in luoghi diversi della città al fine di generare conoscenza circa i luoghi di maggiore interesse culturale e turistico. Sono previste anche attività in laboratori artigianali (pasticcerie, panifici ecc…), nelle fattorie didattiche, nei parchi e nei giardini del territorio con l’intento di favorire un contatto diretto con la natura e trarne vantaggi in termini di esperienza.

Le uscite didattiche

Anche in città si può imparare a conoscere e vivere a contatto la natura! Creativamente propone esperienze esterne con piccoli animali, orti urbani, aziende e laboratori sul cibo sano e sostenibilità. Ecco tutte le uscite didattiche previste a giugno.

Caseificio

Con occhi curiosi i bambini scopriranno come nasce il formaggio, la ricotta o una mozzarella: dalla mungitura fino alla lavorazione nelle vasche dove il latte si trasforma in cagliata.

Museo del contadino

Un tuffo nel passato: i bambini ascolteranno le storie di un tempo in cui non c’erano lavatrici né trattori e si lavorava la terra con le mani, l’aiuto degli animali e gli antichi attrezzi di legno. Potranno osservare oltre 500 oggetti utilizzati un tempo.

Cestaio

I bambini vivranno un’esperienza davvero speciale, visitando un laboratorio artigianale dove si realizzano ceste intrecciate a mano. Dai rami di salice, castagno, nocciolo, ulivo o la creazione di piccole opere d’arte.

Falegname

La visita in una vera bottega di falegnameria. Accolti dal profumo inconfondibile del legno appena tagliato e dalla vista di mille trucioli sparsi sul pavimento come coriandoli, i bimbi potranno osservare come vengono creati oggetti di legno.

La tradizione della Passata di pomodoro

L‘opportunità di immergersi nella tradizione calabrese della passata di pomodoro. I piccoli visitatori scopriranno cosa c’è dietro un barattolo di passata di pomodoro: Dalla raccolta alla lavorazione fino al processo di cottura, passatura e confezionamento.

Apicoltura

Un’avventura davvero speciale: i bimbi diventano piccoli apicoltori per un giorno e scopriranno uno degli insetti più importanti del nostro pianeta: l’ape. Potranno osservare e scoprire cosa c’è dietro l’apicoltura locale con l’osservazione del telaio e delle celle, la spiegazione sulla danza delle api, la produzione fino all’assaggio del miele.

Panettiere

Il fornaio, con grembiule bianco e mani esperte, spiegherà ai piccoli visitatori come si fa il pane con tutti i passaggi principali di questo antichissimo mestiere fatto di fatica, tradizione e magia. I bambini scopriranno il lievito e l’impasto, fino alla preparazione del pane in ogni sua forma e alla cottura.

La struttura, il giardino, la palestra e le aree per le attività

Composta da un ampio giardino coperto al cui interno è possibile svolgere attività di formazione, laboratoriali, eventi di diversa natura. L’intera struttura dispone di un servizio di videosorveglianza interna per consentire una sicurezza maggiore a chi frequenta il Centro.

Sono presenti, inoltre, due aree: una ludico-didattica formata da 1 palestra che presenta una strumentazione idonea per le attività relative alla stimolazione delle abilità grosso motorie con palle, spalliera, tappeti, birilli, corde ecc… e 2 aule attrezzate con la strumentazione comprensiva di tavoli, sedie, tablet, strumenti grafomotori, adatti allo svolgimento delle attività nelle quali si svolgono:

Doposcuola

Doposcuola specialistico per DSA e BES

Laboratori creativi

Laboratori didattici

Percorsi sensoriali

Un’area riabilitativa con 3 studi ampi e luminosi provvisti di strumenti adatti allo svolgimento delle professioni svolte dagli esperti di:

Logopedia

Neuropsicomotricità

Psicomotricità

Psicologia

Una reception che accoglie i genitori per il primo colloquio conoscitivo, al momento dell’ iscrizione del proprio bambino, per effettuare colloqui e restituzioni con l’ equipe di riferimento.

Percorsi didattici ed educativi dedicati

Con il suo campo estivo, il Centro Polispecialistico, è in grado di rispondere alle specifiche esigenze cognitive ed emotive piccoli ospiti. Tra gli elementi distintivi di Creativamente, infatti, ci sono i percorsi didattici personalizzati. Unico centro in Calabria che con un team di professionisti che lavorano in sinergia per garantire un accompagnamento completo e multidisciplinare, elaborare un piano educativo che valorizza i punti di forza di ogni bambino ed accompagnarlo nel suo percorso durante il centro estivo. Ogni bambino è seguito con attenzione e cura, in un clima sereno che favorisce la fiducia in sé stessi e negli altri.

CreativaMente: il centro Polispecialistico per l’Infanzia

CreativaMente nasce nel 2019 dall’idea di Valentina Provenzano, Educatrice, Pedagogista e Tutor DSA con l’obiettivo di creare una struttura inclusiva nella quale si potessero svolgere attività di riabilitazione e attività ludico-didattiche incentrate sulle necessità del bambino al fine di seguirlo in modo completo nelle tappe della sua crescita. Un’idea nata per una forte attenzione verso tutti i bambini ma in particolare per i bambini con difficoltà, con la speranza che i primi potessero coinvolgere i secondi sviluppando un’educazione ed una maggiore cura verso gli altri, in maniera spontanea, senza etichette così come i più piccoli sanno fare.

Una struttura che potesse dare la possibilità ai genitori di affidare il proprio bambino ad esperti competenti in grado di supportarlo in modo completo evitando di generare dello stress dettato dal cambiamento di operatori e luoghi di intervento diversificati.

Ciò è possibile grazie alla presenza di figure specializzate che lavorano all’unisono per raggiungere gli obiettivi stabiliti e previsti per ogni bimbo in maniera individualizzata, ad hoc: educatori, pedagogisti, logopedisti, neuropsicomotricisti, psicomotricisti, psicologi, tutor dsa, musicoterapeuti e arteterapeuti. CreativaMente si trova a Cosenza in via R. Lanzino s.n.c. alle spalle del Centro Commerciale La City. Per qualsiasi informazione è possibile visitare il sito Web o telefonare al numero 351.9347107