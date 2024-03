Costituito il gruppo del PD nel Consiglio Provinciale di Cosenza. Giuseppe Ciacco capogruppo

COSENZA – Questa mattina, in seno al Consiglio provinciale di Cosenza, è stato costituito il gruppo consiliare del Partito Democratico. Alla carica di Capogruppo è stato designato il Consigliere Giuseppe Ciacco. A margine della designazione, il Consigliere Ciacco ha dichiarato: “E’ per me motivo di grande onore assumere, in Consiglio provinciale, la carica di Presidente del Gruppo del Partito democratico. È una designazione, che mi ha, particolarmente, inorgoglito e, che, tuttavia, mi pone una gravosa responsabilità politica, rispetto alla quale, impegnerò tutte le mie risorse, per non risultare altamente inferiore”.

“Lavoreremo -ha aggiunto – per affermare, in aula e nell’azione amministrativa, la piattaforma identitaria del Partito. Tant’è vero che, già nel corso della seduta consiliare di questa mattina, su nostra espressa iniziativa, l’organo assembleare ha discusso di Alta Velocità e di autonomia differenziata, nell’ottica di rivendicare, da una parte, la realizzazione dell’alta velocità nella provincia di Cosenza e, dall’altra, di neutralizzare l’odiosa eutanasia del Mezzogiorno, decretata, allo stato dell’arte, dal DDL Calderoli. Nelle settimane e nei mesi prossimi, congiuntamente, a una feconda campagna di ascolto di tutti i Sindaci della provincia di Cosenza – ha concluso Ciacco – intensificheremo e irrobustiremo questo nostro protagonismo attivo, nella fondata consapevolezza che, al termine del mandato della Presidente Succurro, il Partito democratico possa ritornare a essere propulsiva forza di governo dell’Amministrazione provinciale di Cosenza”.