Cosenza Vecchia verso il rilancio: ripristinato il muretto della storica ‘salita dei Tribunali’

COSENZA – “E’ stato ripristinato il muretto della storica “salita dei Tribunali”, oggi via Don Luigi Maletta che rappresenta uno degli scorci più suggestivi e belli di Cosenza Vecchia incastonato nel suo più generale e complessivo patrimonio storico/culturale di straordinario incommensurabile valore”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso che, accogliendo le segnalazioni di alcuni cittadini, è intervenuto personalmente per la realizzazione dei lavori di restyling.

“Si tratta di un intervento importante, seppur di modesta entità – prosegue il sindaco Franz Caruso – soprattutto se considerato nel più complessivo contesto della nostra imponente azione di rilancio e rinascita del Centro Storico che stiamo portando avanti, speditamente, attraverso i progetti di Agenda Urbana e del Cis. L’obiettivo che mi anima e che perseguo è quello di sottrarre il nostro bellissimo Centro Storico dalla situazione di abbandono nella quale negli ultimi anni era stato relegato, per riportarlo nuovamente agli antichi fasti e splendori e, soprattutto, per rivitalizzarlo.

Un traguardo, quest’ultimo, oggi più facilmente e velocemente raggiungibile grazie all’apertura nel complesso monumentale di San Domenico del corso di laurea in scienze infermieristiche, partito ufficialmente lo scorso 3 ottobre rappresentando un momento storico per Cosenza Vecchia e l’intera città, che ho inseguito sin dal mio insediamento e di cui ringrazio per l’apertura e la sensibilità dimostrata il Magnifico Rettore Leone. Accanto a queste grandi opere ed iniziative, intendo intervenire, però, anche per il recupero di piccoli spazi attraverso lavori manutentivi e di pulizia straordinaria per rendere questi luoghi nuovamente attraenti e pienamente vissuti”. “In questa ottica – conclude il sindaco Franz Caruso – ho accolto le richieste di alcuni cittadini riferite al rifacimento del muretto di via Maletta, già salita dei Tribunali. Altre richieste sono già alla mia attenzione, tra cui il recupero della fontana storica dello Spirito Santo”.