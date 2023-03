Cosenza: mezzo pesante in avaria, traffico in tilt sulla A2

COSENZA – A causa di un mezzo pesante in avaria lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” è temporaneamente chiuso il tratto nel territorio comunale di Cosenza, in direzione Villa San Giovanni.

Sul posto è presente il personale Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

+++AGGIORNAMENTO+++

RIAPERTO IL TRATTO SULLA A2 ‘AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO’ A COSENZA (km 271,100).