Cosenza, lite tra fratelli: il padre spara al figlio violento. Scatta l’arresto per un 44enne

COSENZA – A Cosenza, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato un 44enne del posto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere in aggravamento agli arresti domiciliari, in relazione ai fatti da lui commessi il 3 gennaio sera, quando, all’interno della propria abitazione, aveva aggredito il fratello convivente, provocando la reazione del padre che esplose al suo indirizzo un colpo d’arma da fuoco. Fu, subito dopo, trasportato, non in pericolo di vita, dal personale del 118 nell’ospedale di Cosenza per le ferite riportate.

La Procura della Repubblica di Cosenza ha richiesto all’Ufficio GIP del locale Tribunale l’aggravamento degli arresti domiciliari, a cui era stato sottoposto per reati di violenza di genere. L’indagato è attualmente detenuto nel carcere di Cosenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.