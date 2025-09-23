Cosenza in preghiera per Gaza: raccolta fondi e marcia silenziosa per invocare la pace

- Advertisement -

COSENZA – L’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano promuove una Veglia di Preghiera per il popolo di Gaza, presieduta da S.E. Mons. Giovanni Checchinato, Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, per esprimere vicinanza e sostegno spirituale alla popolazione civile colpita da una drammatica crisi umanitaria. Ieri Cosenza ha già fatto sentire il suo grido per la pace, scendendo in piazza con oltre 5mila persone.

“Siamo tutti chiamati a fermarci, riflettere e agire per la pace. Per questo, come CISL di Cosenza, aderiamo con convinzione a questa iniziativa, invitando la cittadinanza – in particolare gli amici e le amiche dell’area urbana – a partecipare e a condividere questo momento di preghiera e testimonianza collettiva. Il nostro impegno per la pace si traduce anche in azioni concrete, di solidarietà e di vicinanza a chi soffre” – ha dichiarato Michele Sapia, Segretario Generale UST CISL Cosenza.

Marcia silenziosa e raccolta fondi per Gaza

Giovedì 25 settembre 2025

Ore 19:30 – Partenza della marcia silenziosa dalla Chiesa del Carmine, Cosenza

Ore 20:00 – Veglia di preghiera presso la Parrocchia San Nicola, Cosenza

L’adesione alla veglia si colloca all’interno di un più ampio impegno promosso dalla CISL a livello nazionale, che dall’11 settembre ha avviato una sottoscrizione straordinaria a favore della popolazione civile di Gaza, duramente colpita da una crisi senza precedenti.

In collaborazione con la Croce Rossa Italiana, la raccolta fondi sostiene interventi umanitari urgenti destinati a donne, uomini e bambini privati dei beni essenziali, delle cure e della dignità.

Come contribuire:

Chiunque voglia partecipare alla raccolta può effettuare un versamento tramite:

IBAN: IT73I0103003201000002918273

Intestato a: CISL – Donazione a sostegno aiuti umanitari popolazione civile di Gaza

Causale: “Donazione a sostegno aiuti umanitari popolazione civile di Gaza”

L’intero ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana.

“La raccolta di fondi – afferma la Segretaria Generale della CISL, Daniela Fumarola – nasce dalla volontà di tradurre in azione concreta il nostro appello alla pace e alla giustizia. La CISL ribadisce che la pace è un dovere da costruire con atti concreti: servono corridoi umanitari, un cessate il fuoco immediato e il rilancio del dialogo per una soluzione politica fondata sulla coesistenza di due popoli e due Stati.”

Adesioni associazioni e sindacati

A𝑑𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑖𝑛 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑖 𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

Ufficio Ecumenismo e dialogo interreligioso

Piccolo Gregge delle Mille Ave Maria

Circolo Culturale Popilia

Missionari della Divina Misericordia ODV

Congregazione dei Missionari Ardorini

MEIC di Paola

Associazione Radio Maria ETS Calabria – Sede territoriale di Cosenza

Movimento dei Focolari Cosenza