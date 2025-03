Cosenza, chiusura del punto nascita al Sacro Cuore: insorgono le mamme

- Advertisement -

COSENZA – “Da pochi giorni si è diffusa nuovamente la voce della chiusura del punto nascita presso la clinica Sacro cuore di Cosenza. Non è stato dato neanche il tempo di meditare sul da farsi che, improvvisamente, oggi viene diffusa dai canali social del gruppo IGreco Ospedali riuniti, una notizia: apre il reparto di urologia. Wow, che bella notizia! Verrebbe da dire. Eppure basta porsi una domanda per capire che questa notizia va a discapito di tante mamme che, come le scriventi, l’anno scorso sono scese in piazza per protestare contro la prevista chiusura del punto nascita”. Così scrivono in una lettera un gruppo di mamme indignate per lo stop ai parti nella clinica privata.

Solo un anno fa, gli stessi vertici che oggi esultano per l’apertura del reparto di urologia, l’anno scorso “brindavano” per l’evitata chiusura del reparto di ostetricia. Allora ci si chiede: com’è possibile questo “cambio di rotta”? Non importa più a nessuno che le future mamme di Cosenza e provincia, che solo un anno fa facevano sentire la propria voce ed esprimevano il sacrosanto diritto di scelta del luogo del parto, non potranno più esercitare il citato diritto? Non importa più a nessuno che le future mamme, che inevitabilmente convergeranno verso l’Ospedale dell’Annunziata, non trovando posto, dovranno recarsi a Paola, o Cetraro o Castrovillari per poter ricevere le opportune cure? Perchè dopo la notizia della mancata chiusura del punto nascita della Clinica Sacro Cuore (così si è espresso Giancarlo Greco dopo l’incontro tra la proprietà e il Sub commissario alla sanità della Regione Calabria, Esposito), il dm 14.3.2024 n.69 non è stato mai revocato dal Presidente della Regione Calabria? Forse era già in accordo che bisognava proseguire per qualche mese per poi comunque chiudere?

Si ricorda che sempre Giancarlo Greco nell’annunciare la mancata chiusura del punto nascita, l’anno scorso, così si esprimeva: “Vorrei dare una buona notizia alle future mamme dell’area urbana di Cosenza e del suo immediato retaggio. Il punto nascita Sacro Cuore di Cosenza resterà aperto contrariamente a quanto inizialmente previsto dal riordino della rete ospedaliera”, e ancora “È una buona soluzione per tutta l’utenza preoccupata, le mamme – continua Giancarlo Greco – noi, del resto, ci siamo sempre resi disponibili nel continuare a fornire apporto in ausilio alla Ostetricia e Ginecologia degli ospedali della provincia di Cosenza, spesso purtroppo in affanno nell’erogazione neonatale. Sono numeri importanti quelli storicizzati dalla clinica Sacro Cuore che ora potranno restare a disposizione delle future mamme, le quali hanno sensibilizzato e combattuto per raggiungere questo risultato”.

Ora invece tramite i canali social la proprietà sostiene il riordino della rete ospedaliera operata dal DCA 69/2014. Lasciamo le conclusioni a chi legge”.