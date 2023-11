Cosenza, che ne sarà di Amaco? dipendenti in Comune e momenti di tensione

COSENZA – In queste ore si sta svolgendo una seduta consiliare a Palazzo dei Bruzi. Tra i punti all’ordine del giorno la vicenda Amaco dopo il fallimento e la relativa liquidazione decretata dal Tribunale di Cosenza dell’azienda di trasporti pubblico locale dell’area urbana. Sul tavolo del Comune un’attenta ricognizione della documentazione relativa al bilancio consolidato, alla luce degli ultimi accadimenti che hanno riguardato.

Sono 132 dipendenti che chiedono ora di conoscere le loro sorti lavorative. Al termine dello sciogliomento della seduta consiliare, però, la discussione ha raggiunto il culmine con momenti di altissima tensione tra dipendenti Amaco e un consigliere comunale dove non sono mancati insulti e spintoni. Il sindaco Franz Caruso ha cercato di placare gli animi in un clima che stava diventando incandescente.

Il timore che pesa su molti padri di famiglia è quello di non poter più avere una stabilità economica. Alcuni in prepensionamento, altri preoccupati di dover dover affrontare da domani una situazione di precariato. Il Comune dovrà cercare di capire ora come salvare la situazione e cercare di tamponare la crisi Amaco nella chiusura del bilancio, per garantire la continuità del servizio di trasporto locale e per tutelare i lavoratori.

Il 7 dicembre la protesta in Regione

Dopo i momenti di alta tensione a Palazzo dei Bruzi si è cercati di arrivare ad una quadra tra dipendenti Amaco e Comune. In settimana si terrà una riunione per organizzare, il 7 dicembre, una protesta pacifica sotto il palazzo della Cittadella a cui parteciperanno lavoratori Amaco, sindacati e Amministrazione comunale bruzia, al fine di chiedere supporto alla Regione.