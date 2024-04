Cosenza, caos riscossione tributi. il sindaco richiama Municipia: «risolva i disservizi»

COSENZA – “Nel raccogliere con preoccupazione le segnalazioni di numerosi cittadini, mi corre l’obbligo di indirizzare un fermo invito a “Municipia SPA” e ai suoi quadri dirigenziali affinché vengano risolte al più presto e senza indugio una serie di criticità sollevate negli ultimi tempi e che impediscono di fatto un’interlocuzione costante ed esaustiva con l’utenza”.

Lo afferma il Sindaco Franz Caruso in una nota nella quale richiama la società Municipia, aggiudicataria del servizio di riscossione del Comune di Cosenza e che opera in regime di prorogatio, al rispetto dei termini contrattuali, con particolare riferimento al rapporto con l’utenza.

“I cittadini – sottolinea Franz Caruso – lamentano e lo fanno molto spesso con me in prima persona, una serie di disservizi che rendono difficoltosa anche la semplice richiesta di informazioni sulle loro pendenze e posizioni debitorie nei confronti dell’Amministrazione comunale. Tra le criticità sollevate, c’è il cattivo funzionamento del call center per cui ogni tentativo di contattare gli uffici al telefono diventa un terno al lotto. Ma anche chi si arma di pazienza e decide di recarsi personalmente agli uffici non trova miglior sorte, perché gli utenti sono costretti a lunghe, interminabili ed estenuanti file, anche per il numero carente di dipendenti.

A questo si aggiunga – prosegue Franz Caruso – anche il fatto che la società chiede conto ai cittadini di bollette già pagate e che vengono inviate una seconda volta per la riscossione. Si sta valutando la proposta di Project Financing e in attesa che venga definita, rinnoviamo a “Muncipia SPA” e ai suoi vertici l’invito ad andare incontro alle esigenze dei cittadini, soprattutto gli anziani e quanti, non disponendo di supporti informatici, hanno difficoltà a prenotarsi per interloquire con i dipendenti della società. Non può un Sindaco farsi carico di problematiche che altri al suo posto dovrebbero contribuire a risolvere”.