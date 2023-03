Cosenza, violento nubifragio: danni al villaggio Coldiretti, tetti divelti e alberi caduti

COSENZA – Il maltempo sta sferzando in maniera violenta, in queste ore, sulla città dei bruzi e l’area urbana provocando diversi danni e allagando molte strade cittadine. A causa di una bomba d’acqua e del forte vento, durata poco più di mezz’ora, il tetto della Scuola dell’infanzia Collodi-Dionesalvi si è divelto.

Alberi spezzati e lamiere divelte si sono riversate per le strade della città, diversi tetti sono ceduti su via Popilia e piazza Salvatore Spiriti. Semafori abbattuti nei pressi del carcere. Danni anche al villaggio Coldiretti, chiuso a causa del maltempo, con il cedimento di alcuni dei gazebi all’interno della tensostruttura. Sono in corso gli interventi dei vigili del fuoco per risolvere le criticità. Sul posto anche carabinieri e polizia. Due i feriti lievi per il cedimento di una parte del tendone in piazza dei bruzi: un finanziere e una donna nel tentativo di proteggere figlio.

Il centralino dei pompieri è in tilt: sono circa 30 le richieste di interventi per alberi caduti su strada, tetti scoperchiati, e verifiche per tegole pericolanti. Sul palazzo della Prefettura intervento in atto per copertura in bitume divelta.

Via Montesanto è chiusa per la rimozione dei detriti e per l’intervento dei vigili del fuoco a Palazzo della Prefettura, dove non si registrano, fortunatamente, feriti perché il personale non era in ufficio.