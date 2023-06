COSENZA – Mentre i cittadini di Cosenza sono alle prese con i disagi legati al traffico e soprattutto gli automobilisti maleducati che lasciano le auto parcheggiate dovunque, in doppia e tripla fila, sugli scivoli per disabili o sulle strisce pedonali, i vigili urbani di Cosenza arrancano nell’espletamento del servizio. Soprattutto gli automobilisti cosentini indisciplinati non hanno la percezione della loro presenza in città. Sono tante le problematiche che affliggono il Comando dei vigili urbani di Cosenza; in primis la carenza di personale. Ma sarà proprio così?

Secondo quanto emerso alcuni vigili urbani idonei potrebbero svolgere il servizio in strada, ma molti preferiscono “l’ufficio“. Eppure la loro presenza per le vie della città sarebbe utile ad alleggerire il lavoro dei pochi rimasti a svolgere questo lavoro. Il personale è carente e questo genera il caos sulle strade e la mancanza di percezione da parte del cittadino della loro presenza in città.

Per non parlare delle condizioni del Comando, in via Bendicenti, fatiscenti, tra cedimenti e infiltrazioni d’acqua, e delle condizioni in cui sono costretti a lavorare i pochi vigili urbani in giro. Un esempio sono le autovetture di servizio, sporche, che però non possono essere portate in autolavaggio in quanto i titolari non si fiderebbero dei tempi di pagamento da parte del Comune di Cosenza. Nessuna attività di autolavaggio dunque, si presta ad accogliere e pulire le auto della polizia municipale.

E c’è di più: i vigili urbani non vengono dotati di divise e sono costretti a svolgere la loro attività con abbigliamento in ‘borghese’ rendendosi riconoscibili solo con il distintivo. Situazione che non li rende identificabili e talvolta crea anche situazioni difficili da gestire nel rapporto con gli utenti della città.

Tra le criticità rilevate vi è anche quella dei tributi di competenza del Comune di Cosenza. In particolare gran parte degli esercizi commerciali non pagano la tassa per l’occupazione del suolo pubblico così come non pagano il relativo tributo gli espositori dei mercatini pubblici. Infine, tornando alle condizioni del Comando, i vigili urbani in qualità di ‘forza di polizia‘ sono autorizzati ad eseguire anche misure cautelari (come il piccolo spaccio), ma in caso di arresto, ad esempio di sabato notte, non hanno la possibilità di trasferire l’eventuale soggetto fermato nel proprio ufficio giudiziario di competenza perché è chiuso. Teoricamente dovrebbero appoggiarsi agli uffici di custodia di Polizia o Carabinieri.