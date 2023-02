Videosorveglianza a Cosenza, ok al nuovo regolamento: «più sicurezza e meno vandalismo»

COSENZA – Un plauso al lavoro portato avanti dalle commissioni consiliari Sicurezza e Ambiente presiedute rispettivamente dai consiglieri Alessandra Bresciani e Massimiliano D’Antonio, è stato espresso dai capigruppo di “De Cicco Sindaco” e “Cosenza Libera”, Francesco Gigliotti e Daniela Puzzo, per la recente approvazione del regolamento della videosorveglianza, aggiornato alla nuova normativa.

“Sta finalmente giungendo a compimento – scrivono in una nota Gigliotti e Puzzo – l’iter che condurrà all’approvazione del regolamento, dopo quello nelle commissioni competenti, anche da parte del Consiglio comunale che sarà chiamato a dare il suo via libera nella prima seduta utile. E’ uno strumento di grande necessità – sottolineano i due capigruppo – di cui si avvertiva da più parti il bisogno ed il cui percorso entra adesso nella sua fase conclusiva. Il nostro ringraziamento va indirizzato anche e soprattutto all’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso che, con l’apporto determinante degli Assessori Pasquale Sconosciuto e Francesco De Cicco, ha lavorato alacremente per predisporre anche i bandi ministeriali dei quali si attende ora l’esito, al fine di avviare concretamente la videosorveglianza sul territorio urbano.

Questo significherà – sottolineano ancora Daniele Puzzo e Francesco Gigliotti – che con le cautele volte a garantire la privacy e il diritto alla riservatezza, sarà possibile monitorare, con i sistemi di videosorveglianza consentiti, il territorio cittadino, in particolare quelle aree che necessitano di maggior controllo, come ad esempio il MAB o il Parco del Benessere. Attraverso questo strumento fondamentale – hanno concluso Puzzo e Gigliotti – sarà avviata un’energica azione di contrasto per sanzionare adeguatamente anche gli abbandoni di rifiuti che, purtroppo, persistono sul nostro territorio, garantendo la salvaguardia del decoro urbano e preservando la città dall’insicurezza e dagli atti di vandalismo”.